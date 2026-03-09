Трамп созвонился с Путиным

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп впервые за два месяца провели телефонный разговор, который продолжался около 40 минут. Об этом на брифинге сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что инициатором общения выступил Трамп, разговор прошел конструктивно и открыто. Главными темами стали ситуация вокруг Ирана и перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Во время беседы стороны отдельно обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Кроме того, президенты затронули вопросы, связанные с положением дел в Венесуэле.

Путин в разговоре высказался в пользу скорейшего дипломатического разрешения кризиса вокруг Ирана. Также он отметил роль США и лично Трампа в посреднических усилиях по украинскому направлению.

Ранее президент России провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Глава российского государства выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи, членов его семьи, представителей власти и мирных жителей.