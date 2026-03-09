Зеленский объявил о переносе нового раунда переговоров с Россией и США

Запланированного по предложению США нового трехстороннего раунда переговоров с Россией и Украиной на этой неделе не будет из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам встречи с переговорной группой.

Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с представителями США.

«Сейчас приоритет партнеров и все внимание уделены ситуации вокруг Ирана, из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что его переговорная группа готова к продолжению обсуждения прекращения боевых действий в любой момент и в любом формате.

В понедельник, 9 марта, издание «Украинские новости» со ссылкой на источники сообщило, что новый трехсторонний раунд переговоров делегаций России, США и Украины пройдет в среду, 11 марта, в Стамбуле.

В последний раз делегации трех стран встречались 17 и 18 марта в Женеве, договорившись о новом раунде на 5 марта в Абу-Даби. Но из-за начала военных действий Израиля и США против Ирана встречу перенесли.