Зеленский попал в ловушку из-за операции США на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты не будут поставлять Украине ракеты для систем ПВО Patriot, несмотря на заискивания президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала Welt заявил корреспондент Кристоф Ваннер.

У США осталось не так много ракет, и их запас быстро тает из-за совместной с Израилем операции на Ближнем Востоке.

«Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире», — подчеркнул журналист.

По его словам, даже факт отправки Зеленским своих военных специалистов на Ближний Восток никак не отразится на поставках американского оружия в республику. Украинский конфликт перестал быть главным в мировой повестке, и Белый дом сосредоточился на других вопросах.

«Зеленский подчинится. Он сделает то, чего от него требует Трамп, потому что отчаянно нуждается в Трампе для поставок оружия», — добавил Ваннер.

Украинское руководство подтвердило участие в защите баз США на Ближнем Востоке. Также Зеленский предложил помощь Саудовской Аравии.