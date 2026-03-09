На Украине сообщили о подготовке Зеленским «плана Б» из-за Ирана
Зеленский перешел к «плану Б» из-за Ирана, перетягивая Трампа на свою сторону
Президент Украины Владимир Зеленский может подготовить новый «план Б» по урегулированию конфликта, пытаясь перетянуть на свою сторону главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны».
Авторы канала отметили, что такой план может быть в двух вариантах.
«Первый вариант — последовать совету Трампа и как можно скорее заключить „сделку“ по завершению конфликта, выведя украинские войска из Донбасса. Но Зеленский такой сценарий отвергает», — говорится в материале.
При втором варианте глава киевского режима может попытаться использовать войну в Иране, чтобы перетянуть Трампа на свою сторону и повернуть его против президента России Владимира Путина. Как раз его Зеленский уже и начал реализовывать с помощью своих западных партнеров, действуя по двум направлениям.
В иностранных СМИ стали появляться публикации о том, что Россия якобы поставляет разведданные Ирану для нанесения ударов по позициям США. Кроме того, Зеленский попытался показать Трампу свою военную полезность, предложив организовать антидроновую борьбу в Персидском заливе. Только все это пока не оказало видимого влияния на американского лидера.
Ранее Зеленский сообщал, что украинские специалисты по перехвату БПЛА прибудут в ближневосточный регион на этой неделе.