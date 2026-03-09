На Украине сообщили о подготовке Зеленским «плана Б» из-за Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский может подготовить новый «план Б» по урегулированию конфликта, пытаясь перетянуть на свою сторону главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

Авторы канала отметили, что такой план может быть в двух вариантах.

«Первый вариант — последовать совету Трампа и как можно скорее заключить „сделку“ по завершению конфликта, выведя украинские войска из Донбасса. Но Зеленский такой сценарий отвергает», — говорится в материале.

При втором варианте глава киевского режима может попытаться использовать войну в Иране, чтобы перетянуть Трампа на свою сторону и повернуть его против президента России Владимира Путина. Как раз его Зеленский уже и начал реализовывать с помощью своих западных партнеров, действуя по двум направлениям.

В иностранных СМИ стали появляться публикации о том, что Россия якобы поставляет разведданные Ирану для нанесения ударов по позициям США. Кроме того, Зеленский попытался показать Трампу свою военную полезность, предложив организовать антидроновую борьбу в Персидском заливе. Только все это пока не оказало видимого влияния на американского лидера.

Ранее Зеленский сообщал, что украинские специалисты по перехвату БПЛА прибудут в ближневосточный регион на этой неделе.