Новый раунд переговоров России, Украины и США может пройти 11 марта

NV: переговоры России, Украины и США могут состояться 11 марта в Стамбуле

Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США может пройти в Стамбуле 11 марта. Об этом сообщило украинское издание NV .

Стамбул уже не раз становился площадкой для контактов по украинской теме. Турецкая сторона ранее предлагала возможности для организации таких встреч и подчеркивала готовность содействовать диалогу.

Новый этап переговоров станет очередной попыткой обсудить мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной при участии делегации США. Официальных заявлений о составе делегаций и повестке встречи от Москвы, Киева и Вашингтона пока не поступало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия по-прежнему готова к диалогу с США по украинскому вопросу и рассчитывает на продолжение переговорного процесса.