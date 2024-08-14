Сегодня 16:24 Обратный эффект. «Русская угроза» как повод отказаться от поддержки киевского режима Писатель Белов: для Запада миф о «русской угрозе» — повод отвернуться от Киева 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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На днях Financial Times опубликовала некие секретные документы. В них якобы содержатся планы и предписания для российского ВМФ на случай войны с Западом с указанием приоритетных целей и задач, вплоть до ударов ядерным оружием.

Бумаги, «добытые» британскими журналистами, датируются периодом с 2008-го по 2014 год и, по словам экспертов и аналитиков, изучивших документы, в целом соответствуют оценке НАТО угрозы ударов со стороны российского флота. «Полученные документы содержат список целей для ракет, которые могут нести как обычный, так и ядерный заряд. На картах, вероятно, созданных для презентации, а не для оперативного использования, указано 32 цели для российского флота в Европе», — отмечается в публикации. Если верить источникам FT, то в качестве основных задач для Балтийского флота указано нанесение удара по военным и промышленным объектам в Норвегии и Германии.

Фото: Global Look Press

Для Северного — по объектам оборонной промышленности Британии, в частности верфи в Барроу-ин-Фернессе, где строят военные корабли и подводные лодки. А для Черноморского флота и Каспийской флотилии — по натовским базам в Болгарии, Румынии и Турции. При этом, по словам бывшего сотрудника НАТО Уильяма Альберка, работающего нынче в аналитическом Центре Стимсона, на чье мнение ссылается FT, все это лишь небольшая выборка из «сотен, если не тысяч» целей по всей Европе. «Главным приоритетом в случае конфликта с НАТО в документах названо ослабление военного и экономического потенциала противника, что это означает нанесение ударов по гражданским объектам и критической инфраструктуре», — констатирует Financial Times.

Фото: David Young / Global Look Press

Лично у меня нет никаких сомнений в том, что нынешний вброс сомнительной достоверности (впрочем, на самом деле это неважно) сделан ради того, чтобы предъявить западному обывателю очередное доказательство «агрессивных планов русских». Вот только что-то подсказывает, что все это, скорее, будет иметь обратный эффект. Дело в том, что тональность статьи выдержана таким образом, что складывается устойчивое впечатление: в случае чего действиям нашего ВМФ Западу противопоставить будет решительно нечего. В силу целого ряда причин.

И выполненная нами ракетная атака достигнет большинства из своих целей, а среди них такие, что мало не покажется никому.

«В презентации военных РФ упоминается вариант „демонстрационного удара“ — подрыва ядерного оружия в отдаленном районе для устрашения западных стран», — говорится в статье.

Фото: официальный сайт президента Украины

В Европе и так настроения по поводу возможной войны с Россией не очень. Ну, не хочет европейский обыватель ввязываться в подобную авантюру. А тут еще и прямая демонстрация ужасающих последствий, к которым все это может привести. И главное — четкая увязка событий на Украине и возможного конфликта Запада и России, которая присутствует в тамошнем инфополе, также будет играть скорее отталкивающую от Украины роль. Мол, ну его на фиг, этого Зеленского, своя шкура дорога…