«Бал вампиров заканчивается». Слова, которые Владимир Путин бросил западным элитам два года назад, сегодня звучат не как политическая метафора, а как леденящее душу описание реальности. Рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна обнажили чудовищную изнанку «цивилизованного мира» — мир оргий, насилия над детьми и слухов о каннибализме, в котором, веротяно, были замешаны президенты, монархи и сильные мира сего. Прогноз Путина сбылся с пугающей, почти буквальной точностью.

Жуткая метафора

В интервью Дмитрию Кисилеву в марте 2024 года президент Владимир Путин говорил о привычке западных элит паразитировать на других народах и о том, что такому положению вещей скоро придет конец. На днях в Сети завирусились видео с той речью двухлетней давности, которая теперь воспринимается как зловещее предсказание.

«Они (западные элиты — прим. ред.) привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — отметил Путин.

Возможно, что это были лишь метафоры, но сбылись слова российского лидера шокирующе буквально.