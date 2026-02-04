«Набивают брюхо человечиной». Зловещую метафору Путина вспомнили в связи с файлами Эпштейна
«Бал вампиров заканчивается». Слова, которые Владимир Путин бросил западным элитам два года назад, сегодня звучат не как политическая метафора, а как леденящее душу описание реальности. Рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна обнажили чудовищную изнанку «цивилизованного мира» — мир оргий, насилия над детьми и слухов о каннибализме, в котором, веротяно, были замешаны президенты, монархи и сильные мира сего. Прогноз Путина сбылся с пугающей, почти буквальной точностью.
Жуткая метафора
В интервью Дмитрию Кисилеву в марте 2024 года президент Владимир Путин говорил о привычке западных элит паразитировать на других народах и о том, что такому положению вещей скоро придет конец. На днях в Сети завирусились видео с той речью двухлетней давности, которая теперь воспринимается как зловещее предсказание.
«Они (западные элиты — прим. ред.) привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — отметил Путин.
Возможно, что это были лишь метафоры, но сбылись слова российского лидера шокирующе буквально.
«Людоедство» Запада
В 2019 году финансист Джерри Эпштейн покончил с собой в нью-йорскской тюрьме, где оказался по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и сутенерстве. Оргии происходили на его частном острове на Виргинских островах, куда приезжали крупные политики и знаменитости. По слухам, гости вступали в связь с похищенными детьми и ели человечину.
Обвинения Эпштейну предъявили еще в 2006 году, а в конце января 2026-го власти по требованию конгресса рассекретили материалы по делу. Всего опубликовали более трех миллионов страниц, в том числе две тысячи видео и 180 тысяч фото.
В файлах упоминались президент США Дональд Трамп, британский принц Эндрю, король Дании Фредерик Х, бывший и нынешний президенты Украины и многие другие.
В показаниях одного из потерпевших упоминается даже о расчленении младенцев. Скорее всего, часть сведений — фальшивка, но, возможно, за намеренно раздутыми фейками кроются реальные факты преступлений.
И теперь, два года спустя, становится очевидно, что «балу» действительно конец: даже если правдива хотя бы малая часть всплывшей информации, глубокое разложение западной верхушки уже не скрыть.