Архив, который не хотели видеть. Файлы Эпштейна похоронят элиту?

Публикация остатков архива по делу финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме во время процесса о торговле людьми и сексуальной эксплуатации, принесла еще несколько тысяч страниц переписок, жалоб и показаний, сотни фотографий и видео. Но там нет главного — списка клиентов организатора клуба педофилов и доказательств вины известных людей.

Файлы Эпштейна снова вывели на Трампа

Имя президента США Дональда Трампа упоминается в новых материалах архива Эпштейна более трех тысяч раз. Финансист упоминал о нем в электронной переписке с другими людьми, пересылая статьи, а также распуская сплетни. Особое внимание вызвал список обвинений, собранный ФБР на основе сообщений, полученных Национальным центром по борьбе с угрозами. Это анонимный канал связи для приема жалоб, которые требуют проверки. В документ вошли более десятка обвинений. Самый непристойные части составители выделили желтым цветом. Почти сразу после публикации этот файл пропал с сайта Минюста, но через несколько часов вернулся. В ведомстве объяснили случившееся сбоем из-за перегрузки системы. В документе описываются анонимные заявления, поступившие в ФБР. В одном заявительница рассказала, что 35 лет назад в несовершеннолетнем возрасте вступила с Трампом в половую связь под давлением.

Фото: www.globallookpress.com

Также есть история девочки-подростка 13–14 лет: ее принудили к оральному сексу, во время которого она укусила Трампа и рассмеялась, за что получила удар по лицу. В документе собрали показания свидетелей о том, что действующий президент США принимал участие в оргиях, которые устраивал Эпштейн, и проводил грязные вечеринки в своем поместье Мар-а-Лаго. Занимавшиеся проверкой данных следователи назвали часть обвинителей не заслуживающими доверия, а их показания — ложными. По информации журналистов, под проверку попали не все заявления. Редакция издания Snoops проверила одну из жалоб по открытой информации. Заявительница рассказала, что общалась с агентом ФБР и рассказала ему, что в 1984 году дядя отдал ее Джеффри Эпштейну. «Разные влиятельные мужчины и несколько женщин приплывали на лодках и яхтах и платили деньги, чтобы заставить меня [удалено] поехать с ними», — говорится в тексте. Также заявительница рассказала агенту, что Трамп «регулярно платил деньги, чтобы заставить меня [удалено] быть с ним, и он присутствовал, когда дядя убил моего новорожденного ребенка и выбросил тело в озеро Мичиган». Журналисты нашли в этом рассказе фактические ошибки. Трамп и Эпштейн познакомились только в конце 1980-х годов на фоне общего интереса к покупкам недвижимости в Майами.

Возможно, они пересекались раньше в светском обществе Нью-Йорка, но никаких доказательств этому нет. В то время Трамп не имел никакого бизнеса в Мичигане, а свое казино в штате открыл только в 1996 году. При этом заявительница не назвала никаких других «влиятельных лиц», кроме Трампа и Эпштейна, ограничившись общими формулировками. Минюст США объявил, что среди опубликованных документов из архива Эпштейна есть ложные заявления, которые касаются главы Белого дома. «Если бы в них была хоть капля правдоподобности, их бы уже давно использовали против президента», — заявили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что часть из заявлений поступила на горячую линию ФБР перед ноябрьскими выборами 2020 года, когда у Трампа подходил к концу первый срок. Также там отметили, что опубликовали весь архив, как того требовал указ. Представитель Минюста Тодд Бланш в комментарии журналистам отметил, что ни в одном из документов, даже когда Эпштейн прилагал все усилия, чтобы очернить Трампа, он не намекал, что президент совершал преступления или имел неподобающие контакты с кем-то из жертв.

Это подтверждается служебной запиской ФБР из дела сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденной на 20 лет. Показания дала одна из свидетельниц. По ее словам, помощница финансиста познакомила ее с Трампом во время одной из вечеринок в Нью-Йорке. В ответ он пригласил посетить свою резиденцию в Мар-а-Лаго. По словам девушки, она согласилась и приехала во Флориду вместе Эпштейном и Максвелл. Из показаний следует, что помощница финансиста просила девушку носить одежду, которая нравится Трампу. При этом свидетельница отметила, что между ней и нынешним президентом США никаких сексуальных контактов не было.

Тайная дружба Максвелл с Меланией Трамп

Первая леди США и помощница Эпштейна оказались близкими подругами. Это выяснилось из их переписки по электронной почте, которая появилась в архиве. Обмен сообщениями начался в 2002 году, когда Мелания еще только начала встречаться с Трампом. Но из послания следует, что она знакома и с Эпштейном, и с Максвелл не первый год. «Дорогая Джи! Как дела? Хорошая история о тебе в New York Magazine. Ты отлично выглядишь на фотографии», — написала Мелания. Также она поинтересовалась, когда подруга вместе со своим боссом вернутся в Нью-Йорк, чтобы пообщаться лично.

В своем ответе Максвелл назвала Меланию «сладкой горошинкой» и пообещала ей позвонить, как только вернется в город. До публикации новых документов связи Мелании Трамп с Эпштейном и его помощницей не было. Но все они были участниками светской жизни Нью-Йорка, поэтому ничего криминального в переписке нет.

Письма Максвелл бросили тень на Билла Клинтона

В архиве обнаружилось еще одно письмо помощницы Эпштейна на электронный адрес, связанный с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Имя получателя полностью удалено, но журналисты связали инициалы электронной почты WJС (William Jefferson Clinton) с бывшим главой государства. «Жаль, что с белзбергскими делами все так плохо. Я ничего не могла с собой поделать, я все же выпалила одну фразу о том, какое у тебя мужское достоинство и как я в тебя втрескалась», — писала Максвелл. Помощница Эпштейна прямо намекнула, что речь идет о публикациях 2002 года о романе Клинтона со светской львицей Лизой Белзберг, которые вызвали большой скандал. Кроме того, ее муж состоял в бизнес-отношениях с принцем Эндрю, против которого выдвигала обвинения одна из пострадавших по делу Эпштейна — Вирджиния Джуффре.

Многолетняя переписка по электронной почте показала, что покойный финансист и его помощница имели очень тесные связи не только с высокопоставленными американцами, но и с мировой элитой. Представители Клинтона отказались подтвердить или опровергнуть подлинность писем.

Эпштейн приписал Гейтсу венерическую болезнь

Владелец компании Microsoft Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием после секса с русскими девушками. Об этом Эпштейн писал в неотправленном письме со своей электронной почты. Сам текст финансист посвятил ссоре с предпринимателем и обвинил Гейтса в том, что их шестилетняя дружба разрушилась по его вине. Эпштейн утверждал, что после заражения Гейтс умолял его достать антибиотики и подсыпать в еду или питье жене Мелинде. Представитель бизнесмена назвал опубликованный документ лживым и абсурдным. По его словам, это неотправленное письмо стало доказательством того, что Эпштейн страдал, потому что не смог заманить Гейтса в свою ловушку.

Илон Маск интересовался островами Эпштейна

Опубликованная переписка показала, что предприниматель Илон Маск, публично заявивший, что отказал Эпштейну на приглашение посетить острова Грейт-Сент-Джеймс и Литтл-Сент-Джеймс, несколько раз сам согласовывал с ним визиты в 2012 и 2013 годах. Из писем следует, что Маск уточнял, в какой день ожидается самая шумная вечеринка, чтобы прилететь со своей партнершей — актрисой Талулой Райли. Также предприниматель, оказываясь в районе Виргинских островов, спрашивал у финансиста, можно ли его навестить. Судя по переписке, уровень общения этой пары оказался достаточно тесным. До публикации архива об этом ничего не было известно. Маск неоднократно пытался очернить своих оппонентов, намекая на их связь с Эпштейном.

Команда Эпштейна

В последней публикации архива Эпштейна Минюст США также перечислил сообщников финансиста, которые занимались поисками девушек по всему миру. Кроме уже известных Гислейн Максвелл и покончившего с собой в тюрьме агента Жана-Люка Брюнелла, в списке оказались пилоты самолета Эпштейна и его личный шеф-повар. Особое внимание привлек основатель украинского агентства знакомств VIP Петр Листерман, которого охарактеризовали как «образцового сводника». По открытым данным, он некоторое время работал на российских телеканалах в качестве ведущего. Никому из них обвинений по делам Эпштейна и Максвелл не предъявили. Список клиентов финансиста, публикации которого требовали все, так и не появился.