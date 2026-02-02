Политолог Крутаков назвал файлы Эпштейна свидетельством разложения западной элиты
Опубликованная информация из архивов Джеффри Эпштейна свидетельствует о глубоком разложении западных элит, заявил политолог Леонид Крутаков в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, обнародование части секретных документов служит доказательством наличия компромата на многих представителей властных кругов Запада.
«Это всего лишь маленькая толика того, что лежит на каждого, поэтому вы будете идти в строю и делать так, как надо», — отметил аналитик.
Напомним, Минюст США опубликовал более трех миллионов страниц документации по этому делу.