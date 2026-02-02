Опубликованная информация из архивов Джеффри Эпштейна свидетельствует о глубоком разложении западных элит, заявил политолог Леонид Крутаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» .

По его словам, обнародование части секретных документов служит доказательством наличия компромата на многих представителей властных кругов Запада.

«Это всего лишь маленькая толика того, что лежит на каждого, поэтому вы будете идти в строю и делать так, как надо», — отметил аналитик.

Напомним, Минюст США опубликовал более трех миллионов страниц документации по этому делу.