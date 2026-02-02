Новая порция файлов Эпштейна заставляет задуматься: откуда у одного человека было столько времени на разговоры и зачем самые влиятельные люди мира доверяли сутенеру и финансовой обслуге свои сокровенные тайны? Больше похоже, что эти документы разбавили порцией фальшивки, чтобы утопить в них реальные факты о реальных преступления.

На все случаи жизни Начну с притчи. Есть такая страна Польша, а там есть Институт народной памяти — организация, которая занимается сбором и анализом информации о людях, в советское время сотрудничавших с польским КГБ и с СССР. Чуть человек высунется против правящей партии, так сразу появляются на него карточки в IPN — Instytut Pamięci Narodowej. Причем принадлежность к партии не важна: кто правит, тот и использует IPN. И там столько уже за десятилетия насчитали «сотрудников», сколько в Польше людей, может, и не было. Помните отчеты? «Двадцать миллиардов москвичей воспользовались в минувшем году столичным метрополитеном». Примерно то же самое. Однажды IPN объявил, что более 10 миллионов поляков доносили в органы безопасности. Да? Интересно, кто их успевал слушать и за ними записывать? Вот мне кажется, что с файлам Джеффри Эпштейна ровно то же. Я бы осторожно предположила, что живому человеку не под силу объять столько социальных контактов, сколько нашли у него.

Фото: Epstein Estate/House Oversight / www.globallookpress.com

По одной России всплыли удивительные имена: там уже и Жириновский, и Наоми Кэмпбелл, Pussy Riot*, а также 300 девиц из Краснодара. И со всеми либо у Эпштейна есть переписка, либо он имел о них мнение, либо стремился иметь и изучал публикации в СМИ. Причем иногда называются такие люди, о которых мы сами не думали, а Джеффри Эпштейн, шах нам и мат, оказывается, знал о них и был озабочен их перспективами. В 2012 году даже имел мнение о перспективах, простите, нашего ныне беглого депутата и террориста Ильи Пономарева**.

Фото: Epstein Estate/House Oversight / www.globallookpress.com

Рубаха-парень Это выглядит неправдоподобно. Как и факт, что Билл Гейтс при получении венерической болезни обращался к Эпштейну за таблетками. Мама он его родная, что ли? Эпштейн для них — сутенер. Такие люди даже своего юриста, тем более риэлтора за стол не сажают — к чему бы обсуждать с поставщиком девочек мировую политику, свою работу и возможную гонорею? В файлах ведь нашлись кадры, которые якобы и работу с Эпштейном успели обговорить. Зачем, к примеру, обсуждать свои планы с сутенером Илону Маску? Или, допустим, зачем Ариан де Ротшильд, управляющая банком Ротшильдов, писала Эпштейну, что ее предки планировали Гитлера и поддерживали массовое уничтожение им людей с целью усиления своей власти? Она что, совсем?

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Или другой файл: Джеффри Эпштейн сидит, рассуждает о чем-то с нашей Машей Дроковой. С Дроковой! Она его видный пиар-консультант, Эпштейн, вероятно, во всем полагается на Дрокову, которая советует ему набирать персонал по тесту на еврейство — евреи, мол, эффективнее. Ну, Эпштейн сам еврей, зачем ему такой совет от Маши Дроковой. А признание Маши, что в России некие ее руководители набирали персонал по ДНК-тесту, отбирая евреев, выглядят как-то… Знаете, словно хотят нас, россиян, убедить, что в России все схвачено евреями. Начнем с того, что во времена работы Маши Дроковой в России, в движении «Наши», ДНК-тест стоил несколько тысяч долларов и вряд ли окупался для такого применения. Кроме того, я посмотрела список центральных фигур движения «Наши», кого гипотетически могли набирать по тесту: евреев там двое, один грузин, один обрусевший азербайджанец, остальные как на подбор русские. Так что или Маша Дрокова покойному врала, или тесты впрямь были на еврейство очень дорогие. Или же третий вариант — что такого разговора не было. Либо был, но не такой. Не там и не о том, ибо слишком хлипкая у нее с Эпштейном связь для подобных разговоров. Разве уж почивший совсем был дурак.

Заметьте, файлов Эпштейна в каждом сливе так много, что их даже не изучить одному человеку. Да и вдесятером, наверное, не под силу. Если их изучать, следственной группе потребуется четверть века, ведь нужно еще установить всех поминаемых, отследить маршруты, сопоставить с перемещением.

И это читать, изучать. Сколько бы потребовалось времени вездесущему Эпштейну, чтобы со всеми установить контакт, втянуть в свои делишки, расположить к себе, трещать с ними про пандемии, еврейство и Жириновского, держаться в курсе дел третьесортных политиков далеких стран? А еще везде летал, доставал Гейтсу таблетки, встречался в Казани с детским гинекологом. Зачем ему вообще лететь в Казань? Почему там за все годы не вспомнили, что у них бывал Джеффри Эпштейн? И, да, не шучу, он и о судьбе Жириновского пекся!

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Тяп-ляп — и готово! Заметьте, мы ведь только по России анализируем «файлы», там же множество других стран засветилось. Аристократы Британии и Дании, политики Словакии и Канады. Казахстан, Украина, Чехия указаны как страны, куда Эпштейн летал для своих делишек. В Иран хотел поехать. Тесно связан с Монако и Францией, там еще и по Эммануэлю Макрону массив документов. Эпштейн был в курсе дел оппозиции самых разных стран и имел мнение даже о перевороте на Украине. Билл Гейтс обсуждал с ним сценарии развития коронавирусной пандемии. Эпштейн оказался буквально мировым воротилой, он ворочал смыслами и нарративами. Единственный сутенер, единственный финансист и единственный мыслитель, больше влиятельным людям поговорить было не с кем.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Я спросила нейросеть Grok, читала ли она уже файлы Эпштейна. Читала! Ну хоть кто-то! Наверное, единственная. Grok убеждает: «Файлы показывают, что сеть Эпштейна носила глобальный характер, охватывая почти все континенты (кроме Антарктиды и Австралии)». Только что в Антарктиде он не обзавелся агентурой. Отсутствие в файлах Австралии интересно. Странные какие-то, единственные, наравне с пингвинами, пингвины не попали в эти файлы. Может быть, секрет в том, что те и другие не нужны, чтобы возиться с компроматом на них?

Как можно создать файлы Эпштейна? Мне кажется, что эти документы, среди которых наверняка есть правдивые, легко делаются в большом числе с помощью ИИ. Вводишь промт: допустим, «покажи девушек из России, Чехии, Казахстана, кто отметился в соцсетях в этом отеле». Выбираешь красивых. О, нашлась модель! Надо же, у нее модельное агентство? Ну все, супер, идем на грозу, пишем, что торговала подругами. Новый промт: «создай переписку девушки из Краснодара со своей сутенершой, как если бы они обсуждали отдых на острове». И поехали!

Это к вопросу о поставке моделей из Краснодара. Может, и поставляли. Там еще детская тема нехорошая: у краснодарского модельного агентства, которое обвинили в поставке Эпштейну живого товара, есть студия, в которой девочки 7-12 лет снимаются в вызывающих позах. Может, даже и детьми торговали. А, может, владелица агентства познакомилась по переписке с американским принцем, который возил ее в Майами, замуж звал, и теперь нам доказывают, что она сутенерша и возила Эпштейну девушек.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Не поддается самому мрачному воображению Надо сказать, масштаб и тяжесть злодеяний тоже поражают разум. Ели детей! Мариновали девушек в соусе, имитирующем кровь. Жуть! Еще и совпадения неприятны. Мексиканская модель Габриэлла Хименес в 2009 году выбежала из отеля, крича, что внутри едят людей, на ней была разорванная футболка с надписью «Ням-ням». Хименес тут же пропала навсегда, а теперь выяснилось, что тогда в этом отеле проходила вечеринка Эпштейна. Другое жуткое совпадение: выпавшая в 2008-м из окна модель Руслана Коршунова, как следует из файлов Эпштейна, в 2006 году летала на его «Лолита-экспресс».

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Конечно, совпадения серьезные. Но ведь может быть и наоборот: нейросеть нашла подозрительные смерти и несчастные случаи красивых девушек, а затем под них уже подогнали «файлы». И делать это могут как для монструизации членов клуба Эпштейна, так и для того, чтобы в потоке шокирующих фальшивых файлов затерялись настоящие факты преступлений и даже, может быть, убийц. Может, кто-то высокопоставленный убил когда-то на такой вечеринке девушку, но если вбросить файлы про 100 тысяч таких убийств с поеданием внутренностей, то это одно затеряется в потоке неправдоподобного ужаса.

Хотя в целом нечто похожее может быть. Вспомните, как люди отказывались верить в существование педофильских лайнеров, на которых, в нейтральных водах, насиловали детей, снимали на видео. Оказалось правдой. В Британии был случай, когда педофильский клуб орудовал более 20 лет, а детям не верили.

И есть могли детей. И варить девушек в соусе. Все могло быть. Но скорее по отдельности, потому что собранное вместе это выглядит не очень достоверно, ибо решительно непонятно, как один человек, даже с помощниками, мог контролировать такой массив контактов, событий, компромата. Как он вел столько разговоров, зачем с ним болтали?

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Три примера

Все это похоже на шляпу фокусника, из которой можно теперь как достать любого кролика, так в ней его и спрятать. Завтра скажут, что ваш сосед в файлах Эпштейна — вы пойдете проверять? Даже СМИ и даже факт упоминания Жириновского в этих файлах не все взялись проверять. Так и написали: «Жириновский фигурирует в сатанинских файлах педофилов-убийц». И сразу все подумали, что он тоже летал на острова пользовать сироток. Оказалось, Эпштейн прочитал две газетные статьи, в которых упоминали Жириновского, и их обсуждал. Он также получал статью с упоминанием Миронова и Зюганова. Вопрос, конечно, зачем ему было следить за работой Жириновского, Миронова и Зюганова. Зато каков эффект: «Жириновский в списках Эпштейна!» Да еще с Зюгановым! И с Мироновым! После таких заголовков текст даже читать не будут. Может, на то и расчет?

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Другой пример манипуляций, жесткий: как только начались сливы файлов уже в этом году, в американской прессе пошла информация, будто в засекреченных документах нашли признания Дональда Трампа о том, что он лично проверял невинность какой-то 13-летней девочки. Когда эти признания стали искать, объявили, что их якобы резко удалили по команде Трампа. Но затем появилось официальное заявление подконтрольного демократам Минюста США о том, что Дональд Трамп фигурирует только в обсуждении Эпштейном новостей и публикаций СМИ, сведений о какой-либо противоправной деятельности Трампа в файлах не содержится. Как вам трюк? Зато накрепко связали имя с 13-летней девочкой.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Третий пример, заставляющий задуматься: в файлах якобы фигурирует переписка Эпштейна с нашим уже покойным постпредом при ООН Виталием Чуркиным. Он, по словам американцев, называет Эпштейна учителем и благодарит за помощь в устройстве своего сына на работу. Это сразу зацепило, потому что я отлично помню выступления Виталия Чуркина, где она в 2014–2017 годах стал героем, в России смотрели сессии ООН ради него. Что же, Чуркину Россию отстаивать велел Эпштейн? Я задумалась. И мои подписчики напомнили вот какой факт: незадолго до своей гибели в Нью-Йорке Виталий Чуркин наложил вето на резолюцию Совбеза ООН о признании геноцида в Сребренице. Это укрепило позиции Республики Сербской, после чего там начали прессовать лидеров, так как Боснию и Герцеговину пытаются подмять под Евросоюз. Много лет ЕС противостоит популярному сербскому политику Боснии Милораду Додику. В 2025 году он был осужден на год и под этой маркой лишен поста президента РС. В организации его преследования сербы обвиняют спецпредставителя ЕС при БиГ Шмидта, который де-факто правит в стране. Додика в итоге приговорили к штрафу. А буквально за несколько дней до публикации списков Эпштейна он летал в США, где, видимо, его пытались вразумить.

Фото: Li Muzi/Xinhua / www.globallookpress.com

Связь, конечно, с «письмами Чуркина» неочевидна, но показывает, насколько глубокой и обширной может быть сеть фальсификаций и как сложно распознать ее мотивы. Любой может оказаться в этих файлах. Завтра вы с изумлением обнаружите себя там в качестве пассажира Имярек, который якобы летел рядом со вторым ассистентом Эпштейна из Казани в Краснодар и признался, что его дедушка поставлял Сталину младенцев на ужин. И что вы на это скажете? Обилие шоковой информации и «признаний» обессмыслили эти файлы. Возможно, ровно для такого эффекта и затевались сливы. Утопить факты о единичных преступлениях в водовороте бреда про Гитлера, гонорею Гейтса и управляющую миром Машу Дрокову.

* Признана в России экстремистской организацией.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в России.