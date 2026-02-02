Упоминание сцен ритуального насилия нашли в файлах Эпштейна

Показания одного из предполагаемых потерпевших по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержали упоминания сцен ритуального насилия. Сведения нашли в документах, опубликованных Минюстом США .

С учетом последнего пакета общий объем обнародованных материалов превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием. Среди них был фрагмент переписки следователей, в котором пересказаны показания одного из свидетелей.

«Видел, как младенцев расчленяли, извлекали внутренности, и как некоторые люди ели фекалии из этих внутренностей», — говорилось в письмах от лица свидетеля, который якобы присутствовал на яхте.

В той же переписке очевидец называл себя жертвой некоего ритуального жертвоприношения и заявлял, что ему порезали ступни восточной саблей, при этом никаких шрамов не осталось.

Ранее в документах нашли упоминание о Короле Дании Фредерике X. Королевский дом европейской страны сведения опроверг, его представители заявили, что монарх ни разу не встречался с Эпштейном.