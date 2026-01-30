В новых файлах по делу Эпштейна нашли запись об изнасилованных Трампом девочках

Times: в файлах по делу Эпштейна упомянули Трампа как насильника девочек

Американский Минюст опубликовал еще более трех миллионов документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними. В материалах также фигурировал президент США Дональд Трамп, сообщило издание The Times .

«Имя Трампа упоминается более трех тысяч раз в новом массиве документов. Трамп насиловал 13-летних девочек, утверждают записи», — заявили в материале.

В файлах также упоминались «взрослые вечеринки», устраиваемые в поместье Трампа во Флориде и на поле для гольфа Ранчо-Палос-Верде. В материалах засветился и предприниматель Илон Маск, который якобы интересовался возможностью посещения острова Эпштейна.

В новых документах содержалась информация и о других известных личностях. Например, Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием после связи с «русскими девушками», сообщил The Telegraph.

Ранее Минюст США опубликовал фрагмент допроса сторонницы педофила Гислейн Максвелл, которую спросили, действительно ли на вечеринке Эпштейна присутствовала 15-летняя россиянка.