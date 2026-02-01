Имя короля Дании нашли в документах по делу Эпштейна

Король Дании Фредерик X дважды упоминается в документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил датский портал Ekstra Bladet .

«В этих документах мы нашли несколько мест, которые связывают тогдашнего кронпринца Фредерика с Джеффри Эпштейном и людьми из его окружения», — указали в материале.

Журналисты уточнили, что нынешний король в первый раз упоминается в письме британского миллиардера Иэна Осборна Эпштейну от марта 2012 года. Бизнесмен сообщал, что прилетит в Данию на следующий день для встречи с кронпринцем.

Также Фредерика X упомянули в списке гостей на званый обед в письме от июля 2012 года. В числе 22 участников также значился личный секретарь Фредерика Мортен Роланд Хансен.

В королевском доме заявили порталу, что Фредерик X ни разу не встречался с Эпштейном.

Ранее западные СМИ заявили, что Джеффри Эпштейн мог работать на Россию и собирать компромат на мировую элиту.