От умницы-модели до первой леди. Мелания Трамп возвращается в Белый дом

Американцы через пару часов примут присягу от своего 47-го президента Дональда Трампа. Вместе с ним в Белый дом вернется первая леди — Мелания Трамп, бывшая фотомодель словенского происхождения. Все подробности о ее жизни, переезде в США и отношениях с мужем — в материале 360.ru.

Биография Мелании Трамп Мелания, вторая дочь Виктора и Амалии Кнавс, родилась весной 1970 года в городе Ново-Место на юго-востоке нынешней Словении (тогда это была часть Югославии). Семья была достаточно обеспеченной, они жили в просторной квартире с ярко окрашенными стенами, часто ездили на каникулы за границу. Виктор Кнавс был членом Коммунистической партии Югославии, но это не помешало ему тайно крестить обеих своих дочерей в католической вере. Поначалу он работал шофером, потом продавал автомобили и мотоциклы, пока наконец не открыл собственную компанию по продаже мопедов и мотоэкипировки.

Интересно Едва ли Виктор Кнавс был богобоязненным христианином: его вспоминают как жесткого и пробивного человека. Еще до своего брака он встречался с некой Марией Цигельняк. Когда девушка забеременела, настаивал на аборте и в итоге ушел, отказавшись признать ребенка. Лишь после того, как экспертиза установила, что мальчик — его биологический сын, Виктор стал выплачивать алименты. Сына он никогда не видел, да и сам Денис Цигельняк не встречался с отцом и его семьей. Едва ли Виктор Кнавс был богобоязненным христианином: его вспоминают как жесткого и пробивного человека. Еще до своего брака он встречался с некой Марией Цигельняк. Когда девушка забеременела, настаивал на аборте и в итоге ушел, отказавшись признать ребенка. Лишь после того, как экспертиза установила, что мальчик — его биологический сын, Виктор стал выплачивать алименты. Сына он никогда не видел, да и сам Денис Цигельняк не встречался с отцом и его семьей.

Амалия Кнавс, мать будущей первой леди США, с молодости до самой пенсии работала модельером на фабрике детской одежды. Именно там ее дочери, как и другие дети сотрудников, впервые участвовали в демонстрации детской одежды. Ради этого их даже освобождали от школьных занятий. Неудивительно, что Мелания с юных лет интересовалась модой, быстро научилась подгонять под свою фигуру готовую одежду и шить собственную. Училась девушка хорошо, одноклассники любили и уважали ее, даже назначили школьным казначеем.

Фото: Fitzroy Barrett/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

С 15 лет Мелания начала посещать среднюю школу дизайна и фотографии в Любляне. При этом девочка собиралась стать модельером, а не моделью. Ей приходилось ежедневно ездить на учебу поездом, после года таких мытарств отец снял им с сестрой Инес квартиру. Окончив школу, девушка поступила в Люблянский университет, чтобы продолжить изучать дизайн, но через несколько месяцев бросила учебу. Зато модельные дома и агентства наперебой предлагали контракты. В 1992 году Мелания заняла третье место в конкурсе красоты Look of the Year, а вскоре покорила мир глянца. Будущая первая леди США не собиралась прокладывать себе путь к успеху через постель. Когда Мелания выиграла конкурс моделей от итальянской студии Cinecittà с правом на роль в кино, она отказалась от приза после того, как продюсер сделал сексуальное предложение.

Фото: Мелания Трамп. John Barrett / Global Look Press

Как Мелания Трамп оказалась в США Мелания Кнаусс (так теперь она себя называла) постоянно жила в Париже и работала в Европе. Она была не склонна заводить друзей и мало с кем общалась. Однако в середине 1995 года новый знакомец Паоло Дзамполли, совладелец Metropolitan Models, уговорил девушку перебраться в США и даже выступил спонсором переезда.

Интересно Искусы Большого яблока абсолютно не действовали на Меланию. Она вела здоровый образ жизни, тщательно следила за питанием, избегала выпивки и вечеринок, почти не участвовала в светской жизни и выходила в свет только в редких случаях. Искусы Большого яблока абсолютно не действовали на Меланию. Она вела здоровый образ жизни, тщательно следила за питанием, избегала выпивки и вечеринок, почти не участвовала в светской жизни и выходила в свет только в редких случаях.

В Соединенных Штатах модель обосновалась в центре Манхэттена, в апартаментах Zeckendorf Towers. Она работала в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, снималась в основном для рекламных каталогов. В 2001 году даже появилась на большом экране, вместе с коллегами мелькнув в камео в фильме «Образцовый самец» Бена Стиллера.

Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Знакомство с Дональдом Трампом Однако еще до премьеры в кино, в конце 1998 года, в Kit Kat Club состоялась вечеринка по поводу Нью-Йоркской недели моды. Малания пришла туда в компании фотографа Эдит Мольнар и своего агента Дзамполли. Он-то и познакомил 28-летнюю модель с 52-летним приятелем — Дональдом Трампом. Миллионер тоже явился на вечеринку не один, а вместе с норвежской бизнесвумен Селиной Милдефарт. В то время Трамп еще был официально женат на Марле Мейплз, но они уже год жили раздельно. Все это не помешало ему спросить у новой знакомой номер телефона.

Фото: Дональд Трамп и Мелания Кнаусс, 1999 год. Globe Photos / Global Look Press

Мелания вежливо отказала, но согласилась взять номер самого Трампа. Возможно, если бы он дал ей координаты офиса или секретаря, они бы так больше и не увиделись. Но бизнесмен записал несколько личных номеров. Через неделю Мелания позвонила и согласилась на свидание. После нескольких недель отношений все чуть не рухнуло: Мелания увидела, как бывшая девушка Трампа — модель Кара Янг — покидает Trump Tower и дала ухажеру от ворот поворот. Тем не менее миллионер смог заслужить прощение, и парочка снова начала мелькать на светских тусовках, не скрывая отношений.

Фото: Дональд Трамп и Мелания Кнаусс. Sonia Moskowitz / Global Look Press

Специально для возлюбленной Трамп в феврале 1999 года создал агентство Trump Model Management. При этом он впервые попытался выдвинуться на пост президента от Партии реформ при горячей поддержке Малании. Она, кстати, пообещала, что будет «очень традиционной» первой леди, как Бетти Форд или Джеки Кеннеди. Хотя Мелания никогда не настаивала на свадьбе, миллионер сделал ей предложение, свадьба состоялась 22 января 2005 года. На миссис Трамп было платье от Christian Dior за 200 тысяч долларов. Торт размером более полутора метров и пропитанный ликером Grand Marnier покрывали три тысячи съедобных роз.

Фото: Global Look Press

Первая леди при Дональде Трампе За 20 лет официального брака случилось много всего. В 2006 году Мелания Трамп стала гражданкой США и матерью Бэррона Уильяма, пятого ребенка бизнесмена. В 2009-м основала собственный ювелирный бренд Melania, причем она сама создавала дизайн украшений. Именно Мелания убедила мужа баллотироваться на президентских выборах — 2016. Она всегда и во всем поддерживала супруга, жестко реагировала на нападки и обвинения в его адрес. В то же время никогда не спускала Трампу промашки и всегда открыто о них говорила.

Интересно Ровно восемь лет назад, 20 января 2017-го, Мелания Трамп получила статус первой леди США, единственной за всю историю, чей родной язык не английский. Также экс-модель — вторая католичка среди жен президентов после Жаклин Кеннеди и вторая с иностранным происхождением. Первой была британка Луиза Адамс, жена шестого главы США Джона Куинси Адамса. Ровно восемь лет назад, 20 января 2017-го, Мелания Трамп получила статус первой леди США, единственной за всю историю, чей родной язык не английский. Также экс-модель — вторая католичка среди жен президентов после Жаклин Кеннеди и вторая с иностранным происхождением. Первой была британка Луиза Адамс, жена шестого главы США Джона Куинси Адамса.

Фото: Дональд Трамп вместе с женой и младшим сыном объявляет о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США, Нью-Йорк, 15 июня 2015 года. Nancy Kaszerman / Global Look Press

Исследовательский институт Сиенского колледжа опубликовал работу с оценками американских первых леди. Супругу Трампа признали худшей из 40 жен президентов США: она получила самые низкие оценки по всем показателям. Разумеется, это изыскание сделали уже во времена президента Джо Байдена. Несмотря на то что в бытность первой леди Мелания Трамп мало выступала на публике и вообще старалась лишний раз не светиться с сыном перед камерами, ее часто критиковали. Причем практически за все: новое платье, речь, дизайн украшения Белого дома на Рождество. Тем, кто отказывался от порицаний, тоже доставалось.

Фото: Мелания Трамп осматривает рождественские украшения Белого дома 2018 года / Википедия

Когда итальянский модельер Стефано Габбана публично поблагодарил первую леди за то, что она выбрала его марку для официального портрета в Белом доме в 2017 году, бренд тут же призвали бойкотировать. Разумеется, Мелания отлично знала об этих происках, но никогда не опускалась до склок. Просто все помнила.

Фото: Карикатура Карла Лагерфельда. Трамп объясняет немецкому политику Фрауке Петри (в черном), что она ему не интересна как женщина в сравнении с красавицей Меланией. Журнал Frankfurter Allgemeine, 21 апреля 2016 года / Global Look Press

Мемуары Мелании Трамп Менее чем за месяц до президентских выборов — 2024 жена Трампа выпустила книгу мемуаров «Мелания». Почти на 300 страницах она рассказала о карьере модели, переезде в Соединенные Штаты, знакомстве с будущим мужем, сыне, жизни в качестве первой леди, а также о штурме Капитолия и обысках в поместье Мар-а-Лаго.

Мейнстримные СМИ расширили свою кампанию ненависти и лжи против моего мужа. Они распространяли всевозможные лживые истории, начиная от вранья про связи с Россией до Украины, и бесконечно продвигали их в соцсетях. В то же время средства массовой информации, казалось, были странным образом не заинтересованы в освещении новостей, которые могли бы нанести ущерб кампании наших противников. Мелания Трамп, книга «Мелания»

Будущая первая леди рассказала и о своей реакции после того, как ей стало известно о покушении на Трампа летом 2024-го. Мелания без обиняков назвала чудом, то, что ее муж в момент выстрела повернул голову и не был убит.

Мемкоин Мелании Трамп Накануне стало известно, что Мелания вслед за супругом запустила свою мемную криптовалюту, она даже ненадолго обрушила коин Трампа, который он (как и жена) назвал в свою честь. Кстати, первоначально президент США просто хотел пошутить, но когда оборот TRUMP превысил 10 миллиардов долларов, было глупо сдавать назад.

Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos / Global Look Press

Инаугурация Трампа — 2025 Нынешняя инаугурация Дональда Трампа уже вызвала небольшой скандал. По информации СМИ, модные бренды и десятки ведущих дизайнеров отказались создавать наряды к этому событию для первой леди. Вот только они забыли, что Мелании по силам самой создать свой гардероб, который уже признали «шикарным и неподвластным времени». Также известно, что главный редактор всех 25 мировых версий самого влиятельного в мире моды журнала Vogue Анна Винтур отказала Мелании в фотографии на обложку, хотя снимок супруги нового президента США — многолетняя традиция издания. Там даже поторопились и выставили соперницу Трампа и бывшего вице-президента Камалу Харрис.

Фото: Haiyun Jiang — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Оно и неудивительно — Винтур, даром что британка, давно в ладах с американской Демократической партией. Во время своего президентства Барак Обама даже рассматривал кандидатуру журналистки на должность посла во Франции или Великобритании.

Интересно Кстати, именно с Анны Винтур списали персонажа Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada». В фильме кабинет героини был настолько схож с кабинетом редактора Vogue, что Винтур в срочном порядке закатила ремонт и все переделала. Кстати, именно с Анны Винтур списали персонажа Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada». В фильме кабинет героини был настолько схож с кабинетом редактора Vogue, что Винтур в срочном порядке закатила ремонт и все переделала.

Двойник Мелании Трамп В 2019 году злопыхатели начали распускать слухи, что на самом деле в поездках Трампа сопровождает некий двойник Мелании. Дескать, надела слишком большие темные очки — специально, чтобы скрыть неполное внешнее соответствие супруге президента. Доказательств — ноль, но, как говорится, многие верят. Президент сам выступил с опровержением с соцсетях. Он заявил, что некоторые СМИ «стали все более и более невменяемыми», формируя очередную теорию заговора. Трамп пообещал призвать их к ответу за «фальшивую первую леди».