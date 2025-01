От умницы-модели до первой леди. Мелания Трамп возвращается в Белый дом

Global Look Press

Фото: Global Look Press

Global Look Press

Фото: Fitzroy Barrett/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

С 15 лет Мелания начала посещать среднюю школу дизайна и фотографии в Любляне. При этом девочка собиралась стать модельером, а не моделью. Ей приходилось ежедневно ездить на учебу поездом, после года таких мытарств отец снял им с сестрой Инес квартиру.

Окончив школу, девушка поступила в Люблянский университет, чтобы продолжить изучать дизайн, но через несколько месяцев бросила учебу. Зато модельные дома и агентства наперебой предлагали контракты. В 1992 году Мелания заняла третье место в конкурсе красоты Look of the Year, а вскоре покорила мир глянца.

Будущая первая леди США не собиралась прокладывать себе путь к успеху через постель. Когда Мелания выиграла конкурс моделей от итальянской студии Cinecittà с правом на роль в кино, она отказалась от приза после того, как продюсер сделал сексуальное предложение.