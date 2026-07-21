Итальянская певица Найке Ривелли задумалась о покупке жилья в России

Итальянская певица Найке Ривелли вместе с матерью, актрисой Орнеллой Мути, рассматривают возможность приобретения недвижимости в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом исполнительница рассказала в беседе с РИА «Новости» .

«Мы часто ездим в Россию, чтобы навестить родных, друзей, а также по работе. Мы думаем о том, чтобы обзавестись домом в Москве или Санкт-Петербурге», — заявила Найке Ривелли.

Она отметила, что всегда путешествует по России с матерью, однако в будущем хотела бы брать с собой еще и брата с сестрой, но для такой большой компании пока нет постоянного места. Семья бывает в стране часто и неудобно каждый раз селиться в гостиницу.

Также Ривелли призналась, что дружит с российским модельером Ульяной Сергеенко. Дизайнер предложила пожить год в ее московской квартире.

Ранее девочка из России засветилась с певицей Шакирой в финале чемпионата мира по футболу 2026 года.