Актриса Наталия Орейро споет на русском в комедии «Письмо Деду Морозу»

Пресс-показ новогодней комедии «Письмо Деду Морозу» прошел в многофункциональном зале «Горький Холл» на киностудии имени Горького при поддержке телеканала RT . В мероприятии участвовали актеры Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова и режиссер Кирилл Кузин. Ведущим мероприятия стал корреспондент RT en Español Семен Сендеров.

Также состоялась онлайн-встреча с актрисой Наталией Орейро, которая сыграла в картине одну из главных ролей. Артистка подключилась по видеосвязи из Аргентины. Она спела песню на русском языке, рассказала о съемках и взаимодействии с российскими актерами на площадке.

«Для меня очень важно национальное кино. Важно, что вы сохраняете свои традиции, снимаете фильмы, основанные на своих традициях», — отметила актриса.

Комедия «Письмо Деду Морозу» выйдет в прокат 27 ноября.