Тодоренко и Биковича заменили на фестивале в Баку на местных ведущих

Международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 отказался от российских ведущих. Об этом сообщили РБК в пресс-службе мероприятия.

«В программу фестиваля внесли изменения в связи с официальным уведомлением Министерства культуры Азербайджанской Республики от 29 июня», — говорится в сообщении.

По этой причине изменился состав ведущих. Ранее заявлялось, что Dream Fest 2025 будут вести Регина Тодоренко и Милош Бикович. Однако теперь мероприятие доверили народному артисту Азербайджана, телеведущему Мураду Дадашеву и телеведущей Уснии Магеррамовой.

Ранее в Баку арестовали четверых из восьми задержанных граждан России. На фоне этой ситуации уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой.