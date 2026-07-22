Актриса Орнелла Мути с дочерью подадут документы на получение гражданства России

Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, заявила, что они с матерью подадут документы на оформление гражданства России. Об этом знаменитость сообщила в беседе с РИА «Новости» .

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома», — сказала она.

По словам Ривелли, у ее семьи есть русские корни. Она и ее родственники не собираются отказываться от своего происхождения.

Еще певица призналась, что они с матерью не встречали осуждения в свой адрес из-за регулярных поездок в Россию и решения о получении гражданства. Множество итальянцев питают симпатию к России и ее культуре.

«Итальянцы, которые знают историю, не забывают о ее событиях. <…> Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне», — сказала Ривелли.

Ранее Ривелли заявила, что вместе с матерью рассматривает возможность покупки жилья в России.