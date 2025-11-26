Красные линии для Киева и Москвы: на что не пойдет Зеленский и что неприемлемо для Путина

Осень 2025 года войдет в анналы мировой истории как эпоха крушения последних иллюзий Украины и торжества России. Киеву придется принять план, написанный под прямую диктовку Москвы. Зеленский, похоже, продал целую страну, но почему же теперь в таком шоке НАТО?

Мирный план Трампа. Что предложили Украине Первоначальный мирный план США подвергся критике со стороны европейских лидеров. Вот его главные тезисы: ЛНР, ДНР и Крым международным сообществом признаются де-факто российскими. Украина выводит войска.

Численность ВСУ ограничат до 600 тысяч человек.

Украина конституционально закрепляет отказ от НАТО, но не от Евросоюза.

НАТО не будет размещать войска на территории Украины, истребители Альянса останутся на базах в Польше. НАТО обязуется не расширятся.

Из замороженных активов России 100 миллиардов долларов вложат в восстановление Украины. Остальное инвестируют в американо-российский фонд, эти средства пойдут на совместные проекты.

Санкции с России снимут, ей предложат вернуться в «Большую восьмерку».

Через 100 дней после подписания договора на Украине пройдут президентские выборы.

Все вовлеченные в конфликт стороны получат полную амнистию.

Как только стороны согласятся с документом, они немедленно прекратят огонь. По информации The Wall Street Journal, Киев потребовал исключить из мирного плана пункт об аудите международной помощи, которую Украина получила за время конфликта. Мирный план Трампа включает и гарантии безопасности для Украины по образцу пятой статьи устава НАТО.

Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Какие поправки хочет внести Украина В результате переговоров в Женеве США и Украина выпустили совместное заявление о новом «обновленном и пересмотренном документе». Теперь в плане всего 19 пунктов. Каких именно, пока неизвестно. Вероятно, из пересмотренного плана исключили пункты о сокращении численности ВСУ. Убрали также ремарку о «полной амнистии сторон за их действия во время конфликта». В новой версии плана больше нет упоминаний о выделении 100 миллиардов долларов замороженных российских активов на программы по восстановлению Украины. Источники Politico утверждают, что из сокращенного документа исключили пункт о территориальных вопросах. Предполагается, что их обсудят уже при личной встрече главы США и Украины. Источники украинской прессы завили, что украинская и американская делегация в Женеве согласовали большинство пунктов плана Трампа. Значительную часть спорных тем скорректировали: вопрос численности ВСУ, Запорожской АЭС, формат обмена пленными. Территории и НАТО Зеленский обсудит с президентом США.

Фото: РИА «Новости»

Контрпредложение Евросоюза Европейское контрпредложение гораздо больше соответствует пожеланиям Украины. Вот некоторые ключевые отличия: О территориальных уступках : Европейский проект кардинально отличается от американского. Текст гласит: «Украина обязуется не возвращать оккупированную суверенную территорию военным путем. Переговоры о территориальном обмене начнутся с заморозки по линии соприкосновения».

О расширении НАТО : Европа настаивает, что «вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО».

О вооруженных силах Украины : в плане США отмечается, что численность Вооруженных сил Украины «будет ограничена 600 000 человек». Европейский план предполагает, что численность ВСУ «ограничена 800 000 человек в мирное время».

О выборах: формулировка Евросоюза — «как можно скорее». Реинтеграции России в мировую экономику европейцами видится как «постепенная». В примечаниях Евросоюз указал, что санкции будут снимать поэтапно.

Фото: Fabian Sommer/dpa / www.globallookpress.com

План мира понравился Украине? Андрей Ермак назвал измененный мирный план соответствующим украинским интересам. Он счел, что после доработки документ «выглядит очень солидным». Ермак добавил, что основные разногласия, которые предстоит преодолеть президентам, касаются территориального вопроса. От НАТО Украина не откажется, подчеркнул политик. Но признал: «Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО». Из нового проекта удалили вопросы, не имеющие прямого отношения к завершению кризиса на Украине. «Я предлагаю забыть о 28 пунктах», — ответил Ермак на вопрос об изначальном плане Трампа. Встреча Зеленского и президента США возможна уже в четверг, 27 ноября. Украинский лидер согласился почти со всеми пунктами обновленного плана.

Фото: РИА «Новости»

Согласна ли Россия с планом по Украине Президент России Владимир Путин счел предложения США «основой для окончательного урегулирования», подчеркнув, что если Киев отвергнет план, российские войска добьются целей СВО другим путем. Советник президента России Юрий Ушаков позднее раскритиковал европейский контрпроект, назвав его «полностью неконструктивным» и не отвечающим интересам России. Уже утром 25 ноября Песков указал, что Кремль предпочитает заниматься «не мегафонной дипломатией» и по-прежнему ждет, когда США «поделятся официальным планом». Из слов пресс-секретаря президента России следует, что Москва также считает основой для переговоров изначальный план Трампа из 28 пунктов.

Сейчас единственное, что есть субстантивное, — это американский проект, проект Трампа. <...> Это набросок американской стороны, который был нам передан. Дмитрий Песков

В похожем ключе высказался и глава МИД России Сергей Лавров. Дипломат отметил, что Москва «приветствовала» первоначальный план США, но «ситуация будет принципиально иной», если новая версия будет отличаться от договоренностей, достигнутых на Аляске, и «если там будет вымаран дух и буква Анкориджа».

Фото: РИА «Новости»

Почему Европа бьется в истерике Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен еще в воскресенье, 23 ноября, заявила, что «границы Украины не могут быть изменены силой». Она также отвергла ограничения количества ВСУ и отметила, что «центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира на Украине должна быть полностью отражена». Позднее британский премьер Кир Стармер отметил, что Украина должна сама решать вопрос своего будущего. По его словам, Европа не будет продвигать свой мирный план по Украине, а начнет работать с предложением США. Намного жестче высказался французский лидер Эммануэль Макрон. Он увидел «сценарии усиления конфронтации с Россией» и уверил, что в ближайшие несколько лет Евросоюз при необходимости будет готов к военному конфликту с Москвой.

Фото: РИА «Новости»

На что не согласится Украина? Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений, в беседе с 360.ru счел ограничение численности ВСУ одной из главных проблем для Украины. По его мнению, на это Киев не пойдет.

Вторая красная линия — перекрытие для Украины возможности вступления в НАТО и закрепления за ней навсегда внеблокового статуса. Этого можно достичь только после изменения конституции, Киев на такой шаг пока идти не собирается. Павел Фельдман

Следующая красная линия, как считает политолог, заключается в вопросе распределения издержек между странами, которые будут участвовать в восстановлении Украины. Киев уверяет, что это бремя должно быть едва ли не полностью возложено на Россию, Москва такой вариант не примет. По мнению Фельдмана, Киев не готов идти и на территориальные уступки. «Даже тот очень осторожный пункт по поводу Донбасса, который в проект договора включили американцы, воспринимается ими как нечто совершенно неприемлемое», — пояснил аналитик. Что неприемлемо для России? С другой стороны, есть вещи, которые никогда не утвердит Россия, полагает Фельдман. В частности, Москва не пойдет на то, чтобы в договоре части Херсонской, Запорожской областей, ЛНР и ДНР остались за «украинским государством». «Либо этот вопрос вообще никак не будет звучать в договоре, и мы будем по умолчанию исходить из принципа территориальной целостности, зафиксированной в Конституции. Либо мира не будет, пока российская армия не выйдет на административные границы всех своих новых областей», — констатировал политолог.

Фото: РИА «Новости»

Важнейший момент для Москвы: в договоре должна быть не просто прописана готовность Украины не претендовать на вступление в НАТО, или нежелание западных партнеров ее туда принимать. В документе, как отметил Фельдман, необходима четкая формулировка по соглашению Киева ввести такую договоренность в свое законодательство. «Еще красной линией для России, за которую она в переговорном процессе не выйдет, это требование о денацификации. Оно включает в себя закрепление за русскоязычным большинством всех прав и гарантий нормальной жизни, плюс прекращение преследований в отношении Русской Православной Церкви», — добавил аналитик. Кроме того, должен быть введен и запрет на любые неонацистские организации на Украине.

Есть веские основания сомневаться в легитимности Зеленского. Одной его подписи будет недостаточно. В договоре нужно будет зафиксировать то, что все ключевые политические акторы Украины должны выразить свое согласие с ним. То есть и правительство, и Верховная рада, а возможно даже и весь народ на референдуме. Павел Фельдман

Что известно о ситуации с мирным планом Новую версию плана Трампа российская делегация, как утверждает пресса, уже обсуждает с США в Абу-Даби. Этот план насчитывает 19 пунктов. Дональд Трамп написал, что послал своих представителей к президенту России Владимиру Путину и Зеленскому. Они должны согласовать финальный вариант соглашения. Трамп добавил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским. Но добавил, что такая встреча возможна «только когда соглашение о прекращении [конфликта] будет окончательным или находиться на завершающей стадии». В Белом доме допускают, что женевские изменения приведут к тому, что президент России план отвергнет. Такую информацию предоставили источники The New York Times.