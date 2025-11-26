Трамп рассказал о доработке мирного плана США из 28 пунктов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что первоначальный американский план мирного урегулирования по Украине, включавший 28 пунктов, был переработан с учетом предложений как Киева, так и Москвы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Исходный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия», — сообщил глава Белого дома.

Американский лидер также отметил, что ждет личных встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что надеется, что переговоры состоятся скоро.

Трамп также добавил, что поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским президентом для обсуждения американской инициативы, а «в то же время министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинцами».

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, сообщил, что украинский лидер может отправиться в Вашингтон 27 ноября, чтобы лично обсудить с Трампом вопрос территориальных уступок. При этом он назвал первоначальный вариант американского плана «неприемлемым».