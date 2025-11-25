Ключевые положения плана по Украине должны остаться неизменными — Лавров

Лавров: если из плана Трампа будет вымаран дух Анкориджа, ситуация изменится

Фото: РИА «Новости»

Любые попытки изменить ключевые положения плана по украинскому урегулированию способны полностью изменить ситуацию. Об этом предупредил глава МИД России Сергей Лавров.

«Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — процитировал его ТАСС.

Министр сообщил, что Москва ждет от Вашингтона тот вариант документа, который американская сторона сочтет промежуточным и согласованным с Европой и Украиной.

Лавров также отметил, что план Трампа оказался в медиапространстве не случайно. По его словам, документы специально слили, чтобы создать вокруг них информационный шум, а отдельные силы на Западе стремятся подорвать инициативу Трампа и «переиначить план по-своему».

Глава МИД добавил, что в России положительно оценивают позицию США, напомнив, что Соединенные Штаты остались единственным западным центром силы, который проявляет инициативу в поиске политического урегулирования.

