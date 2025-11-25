Лавров: если из плана Трампа будет вымаран дух Анкориджа, ситуация изменится

Любые попытки изменить ключевые положения плана по украинскому урегулированию способны полностью изменить ситуацию. Об этом предупредил глава МИД России Сергей Лавров.

«Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — процитировал его ТАСС.

Министр сообщил, что Москва ждет от Вашингтона тот вариант документа, который американская сторона сочтет промежуточным и согласованным с Европой и Украиной.

Лавров также отметил, что план Трампа оказался в медиапространстве не случайно. По его словам, документы специально слили, чтобы создать вокруг них информационный шум, а отдельные силы на Западе стремятся подорвать инициативу Трампа и «переиначить план по-своему».

Глава МИД добавил, что в России положительно оценивают позицию США, напомнив, что Соединенные Штаты остались единственным западным центром силы, который проявляет инициативу в поиске политического урегулирования.