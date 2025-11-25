Трамп поручил Уиткоффу встретиться в Москве с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу направиться в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о завершении украинского конфликта. Заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что его команда достигла значительного прогресса в разработке мирного плана из 28 пунктов. По его словам, осталось урегулировать лишь несколько разногласий между сторонами.

«Я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве», — написал президент.

Одновременно с этим спецпосланник США на Украине Дэн Дрисколл проведет переговоры с украинской стороной.

Трамп, по его словам, будет получать информацию о ходе переговоров вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Он также координирует действия с военачальником Питом Хегсетом и начальником штаба Белого дома Сьюзи Уайлс.

Кроме того, американский лидер выразил готовность встретиться с лидерами России и Украины при достижении финальной или заключительной стадии сделки.

Ранее Трамп заявил журналистам, что соглашение по урегулированию конфликта уже находится на финальной стадии. При этом он признался, что рассчитывал на более легкий процесс, но, несмотря на сложности, удалось добиться прогресса.