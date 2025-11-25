Ермак заявил о готовности Зеленского подписать мирный план США 27 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом и подписать мирный план США в День благодарения 27 ноября. Об этом изданию Axios заявил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом как можно скорее, возможно, в День благодарения, чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта», — отметил он.

По его словам, Зеленский намерен обсудить вопрос территориальных уступок.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил Sky News, что президент Украины принял большую часть пунктов плана администрации Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее Стармер заявил, что прочный и справедливый мир возможен только при соблюдении четырех условий.