Из мирного плана по Украине убрали пункт о передаче Донбасса России

Politico: США вычеркнули из мирного плана по Украине территориальные вопросы

Белый дом исключил из мирного плана по урегулированию украинского конфликта пункты, касающиеся территориальной принадлежности. Об этом сообщил газета Politico .

«[Убрали из плана] другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины», — отметил он.

По его данным, американская сторона вычеркнула из документа девять положений. Из 28 пунктов в документе осталось 19. Издание добавило, что теперь в плане от Украины не требуют передать России территорию Донбасса.

Ранее таблоид Bild обратил внимание на внутреннюю борьбу за влияние внутри американской администрации, вызванную мирным планом президента Дональда Трампа. Издание подчеркнуло, что ключевое противостояние разворачивается между госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.