Из нового плана США убрали пункт об ограничении численности ВСУ

Новая версия американского мирного плана по Украине больше не содержит нормы об ограничении численности украинской армии. Об этом сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Собеседник издания уточнил, что формулировку об «ограничении на уровне 600 тысяч» полностью исключили из текста. Вместо нее теперь говорится, что численность ВСУ «остается», причем эта формулировка «не имеет ничего общего со словом „ограничивается“».

Ранее Financial Times писала, что после женевских переговоров США и Украины обсуждался компромиссный лимит в 800 тысяч военнослужащих. Это примерно соответствует нынешней численности украинской армии — по словам Владимира Зеленского, в начале года в войсках было около 880 тысяч человек.

По данным Reuters и CBS, обновленные условия сделки почти полностью устраивают Киев, за исключением нескольких деталей. В Белом доме подтвердили, что эти пункты потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США.

Москва также получила предварительный вариант американской инициативы. Президент Владимир Путин допускал, что документ может быть взят за основу для будущих переговоров. В МИД России заявили, что ожидают новой версии проекта, которую США подготовят после консультаций с Украиной и странами Европы.