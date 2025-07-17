Нежелающие платить США. Коалиция Макрона дала трещину — что ждет Украину?
Политолог Станкевич: Германия не заменит США по объему и ассортименту оружия
Планы президента США Дональда Трампа переложить расходы на поставки оружия для Украины, кажется, терпят крах. Уже несколько стран отказались участвовать в закупках, в том числе Франция — один из создателей «коалиции желающих». С чего начиналось объединение и почему европейцы повернулись спиной к Соединенным Штатам, разбирался 360.ru.
Когда сформировалась «коалиция желающих»
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Париже 28 февраля 2024 года впервые озвучил идею отправки войск на украинскую территорию. Потребовалось чуть больше года, чтобы премьер-министр Великобритании Кир Стармер провозгласил о создании «коалиции желающих».
Объединение более чем из 30 стран, координирующую роль в котором играли как раз французы и британцы, своей основной задачей ставило увеличение объемов военной помощи для Украины. В коалиции допускали участие в возможной миротворческой миссии и говорили о формировании войск, которые стали бы гарантией безопасности в случае прекращения огня.
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С момента создания коалиции ее лидеры провели несколько встреч, но никаких конкретных решений на них так и не приняли. А амбициозные замыслы Стармера об оправке на Украину сухопутных, морских и воздушных сил критиковали как союзники, так и британские военные.
Одно из последних заявлений объединения прозвучало от Макрона. Он отмечал, что Франция и Великобритания готовы разместить на Украине военный контингент — до 50 тысяч военных — после окончания боевых действий. Французский лидер также указывал на готовность входящих в коалицию государств патрулировать украинское воздушное и морское пространство. Конечно же, когда закончатся бои.
Заявление Трампа о поставках оружия Украине
Планов у «коалиции желающих» было громадье. И, возможно, она бы и впредь сотрясала воздух громкими фразами, но тут вмешался Трамп. Делая «важное заявление» о России, президент США прямо сказал: платить за новое вооружение для ВСУ, которое готовы передать американцы, придется Европе.
«Сегодня мы заключили сделку, по которой будем отправлять им оружие, а они будут платить за него», — сказал глава Белого дома на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Координировать расходы должен Североатлантический альянс и постпред США при блоке Мэттью Уитакер. Он, кстати, не стал тянуть и почти сразу после выступления Трампа еще раз повторил для непонятливых: время, когда Соединенные Штаты тратили неограниченные средства налогоплательщиков на защиту Украины, прошло.
Кроме того, сообщило издание The Atlantic, многие, если не большинство сторонников Трампа выступили против законодательства о дополнительной военной или финансовой помощи Украине. С ними согласны и республиканцы.
Шаткое положение дел сделает еще более сложными планы Европы по будущей обороне украинских территорий. Зато глава Белого дома получит большую «свободу действий в отношениях с изоляционистами из его коалиции MAGA» — Джей Ди Вэнсом и Стивом Бэнноном.
Официальные лица Соединенных Штатов не указывали, передадут ли Украине дополнительные вооружения. Даже с поставками Patriot есть сложности: Трамп пообещал 17 батарей таких ракет, но за три года спецоперации американцы поставили ВСУ всего две.
Министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с главой Минобороны США Питом Хегсетом в Пентагоне сообщил журналистам, что ФРГ начнет переговоры с Соединенными Штатами о покупке двух батарей Patriot для передачи Украине. Однако, по словам Писториуса, страна, скорее всего, получит системы только через несколько месяцев.
По мнению агентства Reuters, план американского президента вышел не детальным, а, скорее, рамочным. Существенность любой помощи Украине, указали в материале, будет зависеть от предстоящих переговоров — кто и какое вооружение предоставит.
Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете Рютте упоминал шесть стран НАТО — Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, — которые готовы принять участие в схеме закупки оружия. Однако, по словам высокопоставленных источников в посольствах двух из этих стран, они узнали о плане лично только после его объявления. Как, впрочем, и ближайшие союзники американцев.
«У меня есть четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях. Я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», — признался неназванный собеседник агентства.
Какие страны отказались покупать оружие для ВСУ у американцев
Первой за порог «коалиции желающих» вышла Чехия. Премьер-министр страны Петр Фиала открестился от участия в закупке странами — членами НАТО американского оружия с последующей отправкой на Украину. Чехи, по его словам, сосредоточатся на других способах помощи с учетом собственных интересов.
Далее слабину дал один из главных крикунов объединения — Франция. Вместо того, чтобы платить США за поставки для ВСУ, уточнил портал Politico, французские власти хотят сконцентрироваться на наращивании собственного оборонного бюджета.
Тут очень кстати пришлось обещание Макрона в минувшие выходные: мол, к 2027 его объемы вырастут почти вдвое, по сравнению с бюджетом на 2017 год.
Интересно
По версии журналистов, во Франции также планируют поддержать производителей Европы, которые раньше тоже поставляли на Украину противоракетные зенитные комплексы и другие вооружения.
В Италии сослались на отсутствие бюджетных возможностей, а источник в правительстве страны припомнил угрозы Трампа пошлинами в 50% для государств ЕС — чем не дополнительный повод отказаться от сомнительного удовольствия. Впрочем, итальянцы военную помощь Украине не прекратят.
Интересно
Одной из вероятных причин нежелания Италии участвовать в схеме США газета La Stampa также назвала то, что уже проданные Киеву системы отвечают другим техническим конфигурациям.
Ожидаемо в отказ пошла Венгрия, хотя «коалицию желающих» никогда и не поддерживала. Ее министр иностранных дел Петер Сийярто заверил, что на Украину не отправят ни венгерские деньги, ни оружие, ни солдат.
«Ничего туда направлено не будет», — подчеркнул он.
В ЕС в целом, кажется, несколько прозрели, понимая, чем грозит навязанная Соединенными Штатами схема. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в беседе с Bloomberg вдруг вспомнил о действующих соглашениях блока: мол, они не позволяют использовать финансирование ЕС для закупок оружия у США для Украины».
Впрочем, возможно, Европе придется залезть в общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных закупок. Потенциально это может высвободить национальные средства для покупки вооружения у США.
Но принять подобное решение будет непросто из-за растущего долга, который правительства многих государств ЕС пытаются сдерживать.
Кто из «коалиции желающих» пошел по схеме США
Пока что официально на закупку вооружения США согласились только Германия, Швеция и Дания. Остальные твердят излюбленное «будем помогать Украине» без особой конкретики.
Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич объяснил 360.ru, что у тех же немцев есть два крупных оборонных концерна: известный всем Rheinmetall производит в том числе тяжелую технику, танки, а компания Krauss-Maffei Wegmann занимается разработкой и производством систем связи и военной техники.
«[Они составляют] неполную часть немецкого ВПК, но значительную. И, кстати, именно они делают „массовку“, причем больше всего — снарядов», — сказал он.
Германия теоретически, добавил аналитик, способна наладить довольно серьезное производство вооружений, увеличить его, но заменить США по объему и ассортименту оружия не в состоянии даже при поддержке Франции.
Все равно придется обращаться к Штатам, и Дональд Трамп свою львиную долю получит. Что важно: немцы производят неплохое, качественное оружие, но быстро нарастить объем не смогут — они увеличивают цену.
Сергей Станкевич
политолог
В ФРГ, по его словам, довольно интересно подошли к освоению оборонного бюджета, повысив раз в 10 стоимость каждого снаряда или самоходных орудий. А акции концернов стали расти как на дрожжах, обещая предприятиям солидную прибыль.
Для наращивания объема производства нужны новые заводы, но работать на них, обратил внимание Станкевич, попросту некому.
«Самое главное: что бы ни произвели европейцы и сколько бы они ни поставили на Украину, изменить ход военного конфликта они не смогут — военно-технических средств для этого нет. Как и предотвратить продвижение Украины к неизбежному военному поражению», — подчеркнул собеседник 360.ru.