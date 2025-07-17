Планы президента США Дональда Трампа переложить расходы на поставки оружия для Украины, кажется, терпят крах. Уже несколько стран отказались участвовать в закупках, в том числе Франция — один из создателей «коалиции желающих». С чего начиналось объединение и почему европейцы повернулись спиной к Соединенным Штатам, разбирался 360.ru.

Когда сформировалась «коалиция желающих» Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Париже 28 февраля 2024 года впервые озвучил идею отправки войск на украинскую территорию. Потребовалось чуть больше года, чтобы премьер-министр Великобритании Кир Стармер провозгласил о создании «коалиции желающих». Объединение более чем из 30 стран, координирующую роль в котором играли как раз французы и британцы, своей основной задачей ставило увеличение объемов военной помощи для Украины. В коалиции допускали участие в возможной миротворческой миссии и говорили о формировании войск, которые стали бы гарантией безопасности в случае прекращения огня.

Интересно В «коалицию желающих» вошли лидеры Италии, Португалии, Кипра, Испании, Греции, Хорватии, Польши, Словении, Чехии, Германии, Бельгии, Турции, Канады и Австралии. К ней также присоединились государства Северной Европы и Прибалтики. Однако ни документы объединения, ни полный список его стран-участниц никогда не публиковали. В «коалицию желающих» вошли лидеры Италии, Португалии, Кипра, Испании, Греции, Хорватии, Польши, Словении, Чехии, Германии, Бельгии, Турции, Канады и Австралии. К ней также присоединились государства Северной Европы и Прибалтики. Однако ни документы объединения, ни полный список его стран-участниц никогда не публиковали.

С момента создания коалиции ее лидеры провели несколько встреч, но никаких конкретных решений на них так и не приняли. А амбициозные замыслы Стармера об оправке на Украину сухопутных, морских и воздушных сил критиковали как союзники, так и британские военные. Одно из последних заявлений объединения прозвучало от Макрона. Он отмечал, что Франция и Великобритания готовы разместить на Украине военный контингент — до 50 тысяч военных — после окончания боевых действий. Французский лидер также указывал на готовность входящих в коалицию государств патрулировать украинское воздушное и морское пространство. Конечно же, когда закончатся бои.

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Заявление Трампа о поставках оружия Украине Планов у «коалиции желающих» было громадье. И, возможно, она бы и впредь сотрясала воздух громкими фразами, но тут вмешался Трамп. Делая «важное заявление» о России, президент США прямо сказал: платить за новое вооружение для ВСУ, которое готовы передать американцы, придется Европе. «Сегодня мы заключили сделку, по которой будем отправлять им оружие, а они будут платить за него», — сказал глава Белого дома на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Координировать расходы должен Североатлантический альянс и постпред США при блоке Мэттью Уитакер. Он, кстати, не стал тянуть и почти сразу после выступления Трампа еще раз повторил для непонятливых: время, когда Соединенные Штаты тратили неограниченные средства налогоплательщиков на защиту Украины, прошло.

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Кроме того, сообщило издание The Atlantic, многие, если не большинство сторонников Трампа выступили против законодательства о дополнительной военной или финансовой помощи Украине. С ними согласны и республиканцы. Шаткое положение дел сделает еще более сложными планы Европы по будущей обороне украинских территорий. Зато глава Белого дома получит большую «свободу действий в отношениях с изоляционистами из его коалиции MAGA» — Джей Ди Вэнсом и Стивом Бэнноном. Официальные лица Соединенных Штатов не указывали, передадут ли Украине дополнительные вооружения. Даже с поставками Patriot есть сложности: Трамп пообещал 17 батарей таких ракет, но за три года спецоперации американцы поставили ВСУ всего две. Министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с главой Минобороны США Питом Хегсетом в Пентагоне сообщил журналистам, что ФРГ начнет переговоры с Соединенными Штатами о покупке двух батарей Patriot для передачи Украине. Однако, по словам Писториуса, страна, скорее всего, получит системы только через несколько месяцев.

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По мнению агентства Reuters, план американского президента вышел не детальным, а, скорее, рамочным. Существенность любой помощи Украине, указали в материале, будет зависеть от предстоящих переговоров — кто и какое вооружение предоставит. Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете Рютте упоминал шесть стран НАТО — Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, — которые готовы принять участие в схеме закупки оружия. Однако, по словам высокопоставленных источников в посольствах двух из этих стран, они узнали о плане лично только после его объявления. Как, впрочем, и ближайшие союзники американцев. «У меня есть четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях. Я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», — признался неназванный собеседник агентства.

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Какие страны отказались покупать оружие для ВСУ у американцев Первой за порог «коалиции желающих» вышла Чехия. Премьер-министр страны Петр Фиала открестился от участия в закупке странами — членами НАТО американского оружия с последующей отправкой на Украину. Чехи, по его словам, сосредоточатся на других способах помощи с учетом собственных интересов. Далее слабину дал один из главных крикунов объединения — Франция. Вместо того, чтобы платить США за поставки для ВСУ, уточнил портал Politico, французские власти хотят сконцентрироваться на наращивании собственного оборонного бюджета. Тут очень кстати пришлось обещание Макрона в минувшие выходные: мол, к 2027 его объемы вырастут почти вдвое, по сравнению с бюджетом на 2017 год.

Интересно Вряд ли Франция так быстро отказалась от одной из целей коалиции — нанести России стратегическое поражение. Наполеоновские планы Макрона никуда не делись, но теперь он будто бы в двух лагерях одновременно — желающих и нежелающих. Вряд ли Франция так быстро отказалась от одной из целей коалиции — нанести России стратегическое поражение. Наполеоновские планы Макрона никуда не делись, но теперь он будто бы в двух лагерях одновременно — желающих и нежелающих.

По версии журналистов, во Франции также планируют поддержать производителей Европы, которые раньше тоже поставляли на Украину противоракетные зенитные комплексы и другие вооружения.

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В Италии сослались на отсутствие бюджетных возможностей, а источник в правительстве страны припомнил угрозы Трампа пошлинами в 50% для государств ЕС — чем не дополнительный повод отказаться от сомнительного удовольствия. Впрочем, итальянцы военную помощь Украине не прекратят.

Интересно У Италии, по версии СМИ, нет денег, чтобы совершать операции подобного рода. Проблема оказалась настолько острой, что страна на ближайшие 10 лет запланировала только одну закупку у США — партии истребителей F-35, причем для собственных нужд. У Италии, по версии СМИ, нет денег, чтобы совершать операции подобного рода. Проблема оказалась настолько острой, что страна на ближайшие 10 лет запланировала только одну закупку у США — партии истребителей F-35, причем для собственных нужд.

Одной из вероятных причин нежелания Италии участвовать в схеме США газета La Stampa также назвала то, что уже проданные Киеву системы отвечают другим техническим конфигурациям.

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Ожидаемо в отказ пошла Венгрия, хотя «коалицию желающих» никогда и не поддерживала. Ее министр иностранных дел Петер Сийярто заверил, что на Украину не отправят ни венгерские деньги, ни оружие, ни солдат. «Ничего туда направлено не будет», — подчеркнул он.

В ЕС в целом, кажется, несколько прозрели, понимая, чем грозит навязанная Соединенными Штатами схема. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в беседе с Bloomberg вдруг вспомнил о действующих соглашениях блока: мол, они не позволяют использовать финансирование ЕС для закупок оружия у США для Украины». Впрочем, возможно, Европе придется залезть в общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных закупок. Потенциально это может высвободить национальные средства для покупки вооружения у США. Но принять подобное решение будет непросто из-за растущего долга, который правительства многих государств ЕС пытаются сдерживать.

Кто из «коалиции желающих» пошел по схеме США Пока что официально на закупку вооружения США согласились только Германия, Швеция и Дания. Остальные твердят излюбленное «будем помогать Украине» без особой конкретики. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич объяснил 360.ru, что у тех же немцев есть два крупных оборонных концерна: известный всем Rheinmetall производит в том числе тяжелую технику, танки, а компания Krauss-Maffei Wegmann занимается разработкой и производством систем связи и военной техники. «[Они составляют] неполную часть немецкого ВПК, но значительную. И, кстати, именно они делают „массовку“, причем больше всего — снарядов», — сказал он.

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Германия теоретически, добавил аналитик, способна наладить довольно серьезное производство вооружений, увеличить его, но заменить США по объему и ассортименту оружия не в состоянии даже при поддержке Франции.

Все равно придется обращаться к Штатам, и Дональд Трамп свою львиную долю получит. Что важно: немцы производят неплохое, качественное оружие, но быстро нарастить объем не смогут — они увеличивают цену. Сергей Станкевич политолог

В ФРГ, по его словам, довольно интересно подошли к освоению оборонного бюджета, повысив раз в 10 стоимость каждого снаряда или самоходных орудий. А акции концернов стали расти как на дрожжах, обещая предприятиям солидную прибыль. Для наращивания объема производства нужны новые заводы, но работать на них, обратил внимание Станкевич, попросту некому. «Самое главное: что бы ни произвели европейцы и сколько бы они ни поставили на Украину, изменить ход военного конфликта они не смогут — военно-технических средств для этого нет. Как и предотвратить продвижение Украины к неизбежному военному поражению», — подчеркнул собеседник 360.ru.