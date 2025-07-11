Макрон допустил отправку войск Франции и Британии на Украину после прекращения огня

Макрон заявил о готовности разместить на Украине около 50 тысяч западных военных

Франция и Великобритания выразили готовность разместить на Украине военный контингент, когда там закончатся бои. Об этом он на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил французский президент Эммануэль Макрон. Его процитировала газета Le Monde .

«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса», — подчеркнул Макрон.

По его словам, Запад готов направить до 50 тысяч военнослужащих, которые могут «быть задействованы в крупном столкновении». Он не исключил, что войска передадут в распоряжение НАТО. Военный контингент могут сформировать в том числе из солдат из других европейских государств, добавил Макрон.

По мнению французского президента, эти «объединенные экспедиционные силы» станут основой будущего международного контингента, который проконтролирует соблюдение режима прекращения огня на Украине.

Ранее Макрон заявил о готовности ряда стран патрулировать украинское морское и воздушное пространство после завершения конфликта. «Коалицию желающих» планируется сформировать из 30 стран.