«Мы все глядим в Наполеоны». Что означает «коалиция желающих» Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в «коалицию желающих», созданную в Париже в феврале для помощи Украине, вошло до 30 стран. Что это означает и чем угрожает России, рассказал 360.ru политолог Вадим Сипров.

По его мнению, любая организация подобного рода нуждается в формализации, однако ни ее документы, ни точный список стран-участниц нигде не публиковали.

«Но в то же время нельзя сказать, что перед нами просто какие-то очередные воинственные фантазии Макрона. Понятно, есть субъективные факторы, мы все глядим в Наполеоны, а уж Макрон — и подавно. Но при этом не стоит забывать, что существует некий неформальный альянс, который возник где-то около трех месяцев назад», — заявил Сипров.

По его словам, среди участников альянса — сама Франция, Великобритания, Германия и Польша, а его цели — добиться стратегического поражения России. Полный список стран-участниц политолог назвать затруднился, но предположил, что это большинство стран НАТО и некоторые не входящие в блок, но тяготеющие к нему государства.

Ранее французский лидер призвал Европу объединиться, чтобы противостоять постоянной «российской угрозе».