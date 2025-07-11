Страны «коалиции желающих» вызвались патрулировать Украину

Макрон: «коалиция желающих» согласилась патрулировать небо и море Украины

Zha Chunming/ZUMAPRESS.com
Фото: Zha Chunming/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Государства «коалиции желающих» планируют патрулировать украинское воздушное и морское пространство после прекращения боевых действий. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Он отметил, что идея патрулирования Украины возникла в рамках концепции восстановления страны. По его словам, в коалицию войдут порядка 30 стран.

Макрон добавил, что министерства обороны смогут организовать патрулирование после подписания Украиной и Россией соглашения о прекращении огня. Он подчеркнул, что работа «коалиции желающих» станет «стратегическим сигналом» для российской стороны.

«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — отметил французский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил союзников по НАТО, что им придется оплачивать поставленное Украине американское вооружение. Он объяснил, что альянс договорился об этом на недавнем саммите.

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