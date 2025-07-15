Зеркальная угроза Трампа. Кому стоит бояться заявлений о 50 днях на сделку по Украине

Важное заявление о России, которое анонсировал президент США Дональд Трамп, оказалось ультиматумом: глава Белого дома дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта и пригрозил введением жестких пошлин. Кроме того, американцы пообещали передать ВСУ новое вооружение, правда, платить за него придется Европе. Как относиться к выпадам Трампа и на что рассчитывать Украине — в материале 360.ru.

Что Трамп заявил о России Свою позицию Трамп озвучил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, пообещав сохранить экономическое и политическое давление не только на Россию, но и на страны, которые ведут с ней торговлю в обход санкционных требований. «Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными», — пообещал президент США. Глава Белого дома заверил, что вторичные пошлины при отсутствии прогресса по Украине введут без одобрения конгресса.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Он также рассказал о сделке по поставкам киевскому режиму оружия, расходы за которые понесет Европа. Их координацией займутся сам НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.

Координировать это будет НАТО, и он будет активно сотрудничать с Мэттом Уитакером. <…> Он будет координировать все. Дональд Трамп президент США

Уитакер в эфире Fox News отметил, что время, когда США тратили неограниченные средства налогоплательщиков на защиту Украины, прошло. Решение Трампа переложить оплату поставок оружия на Европу и Канаду он счел разумным. «Мы переложили бремя расходов на оборону Европы с американских налогоплательщиков на европейских, как и должно быть. Теперь традиционная защита Европы будет обеспечиваться за счет европейского населения», — сказал постпред страны при НАТО.

Не обошлось и без противоречий: Трамп на фоне заявлений о передаче оружия ВСУ в излюбленной манере вспомнил о желании «вечного мира», посетовал, что сделку по Украине следовало бы заключить давно, и выразил надежду на то, что вводить новые ограничения все же не придется.

«Если у нас не будет соглашения в течение 50 дней — именно это мы и сделаем: введем вторичные пошлины, и они будут чувствительными. Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал он. Глава Белого дома также поделился подробностями бесед с президентом России Владимиром Путиным насчет украинского конфликта.

Мои беседы с [Путиным] всегда очень приятные. <…> У России огромный потенциал для торговли, если использовать эти ресурсы, а не вести войну. Дональд Трамп

В ответ на вопрос, как далеко Трамп готов зайти в случае вероятной эскалации, он снова упомянул свой настрой на урегулирование. «Я хочу, чтобы этот конфликт остановился. Там гибнут люди, и это ужасно. Мы все хотим мира», — заключил он.

Фото: Bernd WÃ�stneck/dpa / www.globallookpress.com

Какое оружие передадут Украине По словам президента США, в будущие поставки военной помощи киевскому режиму включат батареи Patriot. Трамп уточнил, что некоторые страны направят Украине имеющиеся у них системы ПВО, а американцы восполнят их арсеналы новыми комплексами. «Это Patriot. Полный комплект, включая батареи. Мы получим несколько совсем скоро, в течение нескольких дней. Кстати, несколько стран, у которых есть Patriot, собираются заменить их», — заявил он, пообещав прибытие этого типа вооружений в ближайшие дни. Американский лидер подчеркнул, что 17 систем готовится отправить одна из стран. В Пентагоне не смогли уточнить РИА «Новости», шла ли речь о батареях или о ракетах.

Интересно Если предположить, что Трамп говорил о батареях, то цифра просто запредельная: у Германии как члена НАТО их всего лишь шесть, у Израиля, который приходится США ближайшим союзником, только три, если верить данным открытых источников. У Украины было около шести-семи батарей. Если предположить, что Трамп говорил о батареях, то цифра просто запредельная: у Германии как члена НАТО их всего лишь шесть, у Израиля, который приходится США ближайшим союзником, только три, если верить данным открытых источников. У Украины было около шести-семи батарей.

После выступления Трампа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты, предположительно, продадут членам Североатлантического альянса ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса «воздух-воздух» средней. Все это потом направят Украине.

Интересно Портал Axios со ссылкой на источник заявил, что Соединенные Штаты планируют передать союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине. Портал Axios со ссылкой на источник заявил, что Соединенные Штаты планируют передать союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Журналисты The New York Times сочли, что подход президента США к вооружению Украины стал походить на методы экс-главы Белого дома Джо Байдена. В материале, который опубликовала газета, предположили, что Трамп сменил риторику, поскольку лично обиделся на Путина. Тем не менее, снятие паузы позволит выделить лишь помощь, одобренную еще при Байдене. В целом план Соединенных Штатов по поддержке Украины остался прежним.

Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского городского округа Юрий Кнутов в беседе с 360.ru предположил, что Украина получит модификацию ATACMS с дальностью до 300 километров. У этих ракет есть осколочно-фугасная и кассетная начинка, причем последняя способна нанести довольно серьезный ущерб в том числе мирному населению. «На мой взгляд, Трамп продолжает дело Байдена. Он говорил: „Это война Байдена, я к ней не имею никакого отношения“. Теперь это будет войной Трампа. <…> И самое главное: он пилит сук, на котором сидит. <…> Вручение ему Нобелевской премии мира в таких условиях будет выглядеть нонсенсом», — подчеркнул он. Кнутов добавил, что, скорее всего, партии вооружений будут небольшими: передавать те же ракеты станут по 5-10 штук, чтобы минимизировать риск их уничтожения. Говоря о JASSM, которые, возможно, получат ВСУ, эксперт напомнил, что российская ПВО и сейчас довольно успешно их сбивает.

Политический советник и политический психолог Сергей Маркелов, наоборот, счел, что Трамп новым заявлением заработал себе еще одно очко, дистанцировавшись от украинского конфликта и переложив ответственность на Европу.

Думаю, он понимает, что Украина не выиграет. И когда проиграет всем скопом Евросоюз вместе с Украиной, у Трампа появится аргумент, <…> а ЕС будет отличным инструментом в континентальной политике США, ослабленным, проигравшим все, что можно проиграть, с разрушенной экономикой, с раздраем внутри. Сергей Маркелов политический советник

Собеседник 360.ru указал и на основной посыл в речи Трампа: деньги превыше всего. Президент США, по его словам, попросту нашел прекрасную схему финансирования американской экономики, в том числе оборонного сектора. Довольно скептически Маркелов отнесся и к обещаниям главы Белого дома по поводу систем Patriot. «Трамп сказал: „Вы старые какие-то по сусекам в Европе набирайте — а их там тоже осталось три копейки, а мы новые вам будем поставлять“. Patriot с новой модификацией поступят где-нибудь к 2030/35 году», — подчеркнул он.

Интересно По версии «Военной хроники», системы Patriot нельзя назвать панацеей — они дороги, сложны в эксплуатации и критически зависят от наличия современных ракет-перехватчиков. Но в больших количествах могут стать фактором сдерживания и позволят Украине купить немного времени, оттягивая неизбежное. По версии «Военной хроники», системы Patriot нельзя назвать панацеей — они дороги, сложны в эксплуатации и критически зависят от наличия современных ракет-перехватчиков. Но в больших количествах могут стать фактором сдерживания и позволят Украине купить немного времени, оттягивая неизбежное.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что для Украины и России значат 50 дней отсрочки Трампа Накануне заявления Трампа слухов по поводу того, какие меры он предпримет, было немерено: от обещаний конфисковать замороженные в США российские активы и вторичных санкций в 500% против покупающих энергоносители из России и прочие товары государств до передачи множества вооружений, в том числе дальнобойных ракет. В итоге реальные заявления американского президента оказались не такими уж жесткими, а самое главное, он отвел еще 50 дней на переговоры по сделке. Тот же Axios на днях сообщал о разговоре Путина и Трампа, в котором российский лидер обещал крупное наступление в течение 60 дней, чтобы выйти на границы четырех областей.

Интересно Не исключено, что США хотят попытаться сдержать наступление России и сохранить остатки украинской государственности. Не исключено, что США хотят попытаться сдержать наступление России и сохранить остатки украинской государственности.

Маркелов выразил уверенность, что никакой сделки в течение 50 дней можно не ждать, а на слова президента США следует обратить внимание и второй стороне. «В политических переговорах есть термин „зеркальная угроза“. Это значит, что испугаться и напрягаться должен не тот, кому я угрожаю, а тот, кто выступает стороной конфликта», — объяснил он. По словам политического советника, выставленные Трампом сроки в том числе адресованы ЕС и Украине: к началу осени они обязательно сядут в лужу, чем только сыграют президенту США на руку.

Украина как проигрывала, так и проигрывает. Россия через 50 дней, возможно, как написал один эксперт, еще пару-тройку территорий предъявит на уровне дальнейших переговоров. <…> Сегодняшняя речь Трампа была адресована фактически не России, потому что про нее и угроз-то не было. Сергей Маркелов

Военный эксперт, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин напомнил о прагматичности Трампа. «Он не хочет активно участвовать в боевых действиях. <…> Трамп хочет войти в историю как миротворец, а не как разжигатель третьей мировой войны, <…> старается заставить людей авантюрного плана признать, что боевые действия — это очень дорого и совершенно бесполезно», — сказал он 360.ru.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале отметил, что за 50 дней на поле боя измениться может очень многое. Смена риторики также возможна в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО.

Европейцам предстоит раскошеливаться и раскошеливаться, бесплатный сыр для них оказался в мышеловке. Выгодоприобретатель только один — ВПК США. Константин Косачев сенатор

Невелик выбор и у Украины: Косачев подчеркнул, что ей «остается продолжать воевать до последнего украинца», раз уж она сама назначила себе такую участь. Позиция Трампа по украинскому конфликту, справедливо заметила журналист The New Yorker Сьюзан Глассер, Россию не волнует: страна все равно будет добиваться своих целей. «Видите ли вы какие-то признаки того, что Путина беспокоит сменившийся тон Трампа? Как на него реагируют русские?» — задалась она вопросом.

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» также заметил, что президент США прекрасно понимает: остановить продвижение российских войск в зоне спецоперации невозможно.

«Чтобы нас заставить остановиться и пойти на соглашение на любых условиях, они пытаются нас всячески запугать, сказав, что мы сейчас дадим вот то или это. В то же самое время ни Америка, ни Европа не в состоянии дать Украине такое количество бойцов, чтобы они оказались на передовой и остановили наступательные действия войск Минобороны», — сказал он. ВСУ, по словам Алаудинова, начинают терять позиции на всех направлениях — у них не хватает ресурса для сдерживания наступательных действий. «Главный шулер мира, я так понял, сидит и гадает на ромашке: люблю — не люблю, люблю — не люблю. Это я про все рассказы господина Трампа: доволен — недоволен, дам — не дам, прекращу — не прекращу… Знаете, детский сад, честное слово. Наверное, все-таки когда-нибудь в Америке появится здравомыслящий президент, который будет отвечать за свои слова», — заключил командир «Ахмата».