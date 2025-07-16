Италия отказалась покупать оружие США для Украины

Предложение президента США Дональда Трампа о закупке американских вооружений входящими в НАТО странами Евросоюза для дальнейшей передачи Украине не нашла большой поддержки. Вслед за Чехией и Францией от участия в инициативе отказалась Италия. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщила газета La Stampa .

Собеседник журналистов заявил, что итальянские военные уже передали Украине достаточное количество собственного оружия, на покупку дополнительного в бюджете нет свободных средств.

«В отличие от Германии, у Италии практически не существует бюджетных возможностей, которые можно направить на операцию такого типа», — заявил источник.

Еще одной причиной отказа страны от закупки американского вооружения он назвал угрозы пошлинами в 50% для стран Евросоюза со стороны Трампа. При этом итальянский бизнес уже проинвестировал различных американских производителей на 10 миллиардов евро.

В минувший вторник, 15 июля, премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что страна не присоединится к закупке американских вооружений для Украины и найдет другие способы поддержки. В частности, продолжит поставки боеприпасов.

Также от инициативы Трампа отказалась Франция. Страна столкнулась с растущим дефицитом бюджета и намерена развивать собственные военные заводы.