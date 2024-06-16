Зеленский назвал условие для переговоров с Россией «уже завтра»
Зеленский: Украина начнет переговоры, если РФ отступит к границам 2022 года
Украинское руководство может начать переговоры, но для этого российским войскам необходимо отступить до границ 2022 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его процитировало агентство Reuters.
Зеленский также отметил, что России следует проявить уважение к территориальной целостности страны. По его словам, власти считают важным только результат переговоров — урегулирование конфликта и мир.
«Сама ли [Россия] этого захочет либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно», — подчеркнул украинский лидер.
Он добавил, что уже одно присутствие российской делегации на следующем мирном саммите станет шагом к прекращению конфликта и свидетельством готовности урегулировать ситуацию дипломатическим путем.
Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж рекомендовал Зеленскому согласиться на перемирие даже в том случае, если Украина лишится части территорий. Эксперт напомнил, что из-за конфликта гибнут молодые украинцы.