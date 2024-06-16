Зеленский назвал условие для переговоров с Россией «уже завтра»

Зеленский: Украина начнет переговоры, если РФ отступит к границам 2022 года

Украинское руководство может начать переговоры, но для этого российским войскам необходимо отступить до границ 2022 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его процитировало агентство Reuters .

Зеленский также отметил, что России следует проявить уважение к территориальной целостности страны. По его словам, власти считают важным только результат переговоров — урегулирование конфликта и мир.

«Сама ли [Россия] этого захочет либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно», — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что уже одно присутствие российской делегации на следующем мирном саммите станет шагом к прекращению конфликта и свидетельством готовности урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж рекомендовал Зеленскому согласиться на перемирие даже в том случае, если Украина лишится части территорий. Эксперт напомнил, что из-за конфликта гибнут молодые украинцы.