Президент России Владимир Путин снова предложил Украине мирно урегулировать конфликт. Условия прозвучали на встрече с руководством министерства иностранных дел.

«Наша принципиальная позиция — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация», — заявил Путин.

Предполагается и отмена санкций против России, подчеркнул глава государства. Глава государства призвал перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстановить отношения с Украиной и Европой.

«Если Киев и в западных столицах от него (мирного предложения — прим. ред.), как и прежде, так же откажутся, это их дело. Их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — добавил президент.

Речь идет не о заморозке конфликта, а о полном его прекращении. Россия осознает ответственность за стабильность в мире.

Ранее Путин рассказал, что Россия восемь лет не признавала независимость Луганской и Донецкой народных республик, потому что хотела договориться. Страна также не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями. Но все предложения были отвергнуты.

Сейчас единственной законной властью на Украине остались Верховная рада и ее спикер. Восстановить легитимность Владимира Зеленского как президента Украины не получится, уверен российский президент.