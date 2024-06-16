Участники саммита в Швейцарии призвали к свободному передвижению в Азовском море

Коммюнике швейцарского саммита по Украине призывает к свободному передвижению по Азовскому и Черному морям. Это следует из документа , опубликованного на сайте правительства Швейцарии.

Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов, заявили участники конференции. В связи с этим решающее значение имеет безопасное, свободное и полноценное коммерческое судоходство, а также доступ к портам в Азовском и Черном морях.

«Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы», — указали в документе.

По итогам «мирного саммита» его участники также призвали вернуть Украине «контроль» над Запорожской АЭС. Станция будет «безопасно функционировать» в соответствии с принципами МАГАТЭ.