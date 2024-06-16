Швейцария признала, что решения мирной конференции нельзя воплотить без России

Ни один пункт из коммюнике конференции по Украине в Швейцарии нельзя воплотить без участия России. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

Он признался, что Россию «не планировали иметь на борту», но оказалось, что без нее работать невозможно. Поэтому пришлось заключить, что она «будет на борту, когда придет время».

«Подавляющее большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия», — процитировало министра РИА «Новости».

Коммюнике содержит призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по Черному и Азовскому морям и передаче ЗАЭС Украине. Кассис пояснил, что участники конференции именно в этих темах увидели «основную ценность для русских», а многих других проблемных вопросов не коснулись, понимая, что находятся «в более или менее полном тупике».

Страны БРИКС отказались подписать итоговую декларацию.