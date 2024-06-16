Участники саммита в Швейцарии призвали вернуть Украине «контроль над ЗАЭС»

По итогам швейцарского «мирного саммита» участники в совместном коммюнике призвали вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией. Они считают, что ЗАЭС будет «безопасно функционировать» в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением.

При этом украинские националисты регулярно пытаются атаковать станцию. Генеральный директор международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обещал назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС, если сможет подтвердить информацию с помощью достоверных фактов.

На конференции по Украине также призвали к обмену и освобождению всех пленных. Кроме того, страны предложили вернуть на Украину «всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей».

Несколько стран, включая участников БРИКС, отказались подписывать совместное коммюнике по итогам конференции. Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал второй «саммит мира» по Украине.