Зеленский понадеялся на присутствие России на втором саммите мира по Украине

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Россия поучаствует в анонсированном им втором саммите мира. Он подчеркнул: присутствие ее представителей будет свидетельствовать о том, что страна стремится к окончанию конфликта. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«Если Россия будет присутствовать на втором саммите, это будет означать, что она хочет мира и что она решила закончить [конфликт]. Сама она этого захочет либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно, важен результат», — заявил Зеленский.

Без участия России оказалось невозможно воплотить и пункты коммюнике, принятого по итогам первого саммита, который прошел в Швейцарии. При этом в Кремле отмечали, что российской стороне нечего передать участникам саммита — она ждет «более предметного и обещающего мероприятия».

На второй конференции Зеленский, по его словам, хочет «зафиксировать реальное окончание конфликта». О месте ее проведения и датах речи пока не было.

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