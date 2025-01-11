Второе пришествие Трампа. Как проводят инаугурацию президента США

Совсем скоро, 20 января, Дональд Трамп второй раз в жизни присягнет на верность народу США. Как и где проходят инаугурации американских лидеров, при чем тут масоны и кого не позвали на торжество — в материале 360.ru.

Где проходит инаугурация президента США Сегодня традиционным местом для инаугурации президента Соединенных Штатов считается здание Конгресса США на Капитолийском холме — Капитолий. Но так было не всегда: во время первой церемонии он попросту еще не был построен. Да и города Вашингтон тогда еще не было на карте. Но даже после того, как появилось здание на Капитолийском холме, обстоятельства иногда мешали им воспользоваться. То реконструкция, то война, то ремонт, а иногда и банальная экономия. Так, четвертая инаугурация Франклина Делано Рузвельта в 1945 году состоялась возле Белого дома. Вице-президенты в случае смерти действующего главы государства принимали присягу вне Капитолия. Например, инаугурация Эндрю Джонсона после убийства Авраама Линкольна в 1865 году состоялась в отеле. Линдон Джонсон, в 1963-м, после гибели Джона Кеннеди, принял в свои руки управление страной на борту президентского самолета.

Фото: Global Look Press

Расписание инаугурации президента США Дата Первую инаугурацию провели 30 апреля, другие же церемонии сдвинули на 4 марта. Последний перенос состоялся в 1933 году, когда было окончательно решено приводить к присяге нового главу страны 20 января. Разумеется, случаи досрочного прекращения полномочий действующего президента (из-за внезапной смерти, например) не в счет. Если торжество выпадало на воскресенье, мероприятие переносилось на следующий день. Так, 21 января клялись добросовестно выполнять обязанности президента и защищать Конституцию США Дуайт Эйзенхауэр в 1957 году, Рональд Рейган в 1985-м и Барак Обама в 2013-м. Для всех троих это была вторая инаугурация.

Фото: Global Look Press

Речь Обязательный атрибут церемонии — речь после присяги. Самый длинный монолог был у девятого лидера Соединенных Штатов Уильяма Генри Гаррисона в 1841 году: он говорил почти два часа. А так как в тот день было очень ветрено, оратор простудился и через месяц умер от пневмонии. Обычно речи пишут группы секретарей и помощников. Считается, что свои собственные сочинения зачитывали лишь Авраам Линкольн и Франклин Рузвельт. Последний, кстати, положил начало традиции использовать шутки.

Фото: Global Look Press

Парад и бал после инаугурации Начиная с 1809 года в программу инаугурации включили праздничный парад. Традиционно он начинается у Капитолия, затем движется по Пенсильвания-авеню, обходит здание Министерства финансов и выходит к Белому дому. Первый инаугурационный бал устроил Джордж Вашингтон в Зале собраний городской ассамблеи Нью-Йорка. Его приемники то поддерживали, то отвергали танцы, находя их ненужной тратой средств и нарушающими официальную торжественность момента. Возродил традицию в 1949 году Гарри Трумэн.

Фото: Global Look Press

Президентская медаль Начиная с инаугурации первого президента США, появилась традиция выпускать медали в честь этого события. На торжество съезжались люди со всей страны, и они могли купить себе кругляшок на память: серебряный подороже, оловянный — подешевле. К началу XX века безделушка превратилась в официальный сувенир президентских выборов. Когда в 1971 году появился первый каталог «Официальные инаугурационные медали президентов Соединенных Штатов», их коллекционирование стало чертовски популярным и привело к неслабому росту цен на эти сувениры. Самыми редкими сегодня считаются медали с Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом и Джимми Картером. Наиболее полные коллекции хранятся в Смитсоновском институте и Исследовательском центре специальных коллекций Университета Джорджа Вашингтона.

Фото: Википедия

Первая инаугурация президента США Первая инаугурация состоялась 30 апреля 1789 года в Federal Hall («Зале Федерации») на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Для того чтобы прибыть на церемонию, виновник торжества Джордж Вашингтон набрал долгов: после неурожаев, засухи и сильных морозов зимы первому президенту еле хватало средств кормить своих рабов. Вашингтон проявил инициативу и сам написал инаугурационную речь, всего-то на 70 страниц. В ней, помимо прочего, он довольно долго оправдывался, почему согласился занять пост президента.

Всех спас будущий четвертый президент США Джеймс Мэдисон: он забраковал длинный (и едва ли захватывающий) текст и написал другой, намного короче. Впрочем, его Вашингтон так и не произнес (позднее, на второй инаугурации, он учел замечания и обошелся лишь 135 словами. Эта речь стала самой короткой в истории американских лидеров).

Фото: Global Look Press 1/2 Фото: Global Look Press 2/2

Инаугурацию предваряло праздничное шествие. Впереди — ополченцы и марширующий оркестр, далее следовала карета Вашингтона, за президентским экипажем двигались государственные деятели и иностранные высокопоставленные лица. Замыкающими выступали около 10 тысяч простых американцев. Вашингтон принес клятву «перед Богом и людьми» на балконе Федерал-холла. Затем перешел в зал заседаний, а после отправился на епископальную службу в церковь Святого Павла. На этом церемония инаугурации первого президента США завершились.

Фото: «Вашингтон произносит свою инаугурационную речь в Нью-Йорке», картина Рамона де Элорриага, 1889 год / Википедия

Библия масонов Организаторы в последний момент хватились Библии, на которой Вашингтон собирался дать президентскую клятву. Какое-то особенное издание подготовить не успели (или забыли), да что там — даже обычного найти не смогли. Выручили, кстати, подвернувшиеся масоны из ложи святого Иоанна: они передали свой экземпляр. Точнее говоря, Библию одолжил присутствовавший при инаугурации маршал (и по совместительству достопочтенный мастер упомянутой ложи) Джейкоб Мортон. Позднее в его честь учредили специальную премию для масонов или масонских организаций, хорошо показавших себя на добровольной службе своему сообществу.

Фото: Джейкоб Мортон / Википедия

Стоит уточнить, что книга, которую принес Мортон, была не обычной, а так называемой Библией короля Якова. Ее издали в Лондоне в 1767 году, а нью-йоркские масоны владели этим экземпляром с 1770 года. Помимо канонических текстов там напечатано много апокрифов, то есть историй, официально не признанных церковью. Позже этот экземпляр Библии брали при инаугурациях уже в XX веке. В 1921 году на ней клялся Уоррен Гардинг, в 1953-м — Дуайт Эйзенхауэр, в 1977-м — Джимми Картер, а Джордж Буш — старший в 1989 году. Собственно, Джордж Буш — младший тоже хотел ею воспользоваться, но масоны не отдали книгу из-за сильного дождя.

Интересно Библией короля Якова пользовалась также во время похорон президентов Вашингтона и Авраама Линкольна. С этой книгой закладывали центральный камень Капитолия, открывали памятник первому президенту, спускали на воду авианосец, названного в его честь, закладывали масонские храмы и так далее. В «нерабочее время» историческое издание можно было увидеть в Смитсоновском институте, Центре посетителей Капитолия США в Вашингтоне и Федеральном зале Национального мемориала Нью-Йорка. Библией короля Якова пользовалась также во время похорон президентов Вашингтона и Авраама Линкольна. С этой книгой закладывали центральный камень Капитолия, открывали памятник первому президенту, спускали на воду авианосец, названного в его честь, закладывали масонские храмы и так далее. В «нерабочее время» историческое издание можно было увидеть в Смитсоновском институте, Центре посетителей Капитолия США в Вашингтоне и Федеральном зале Национального мемориала Нью-Йорка.

Фото: Та самая Библия короля Якова, которой пользовался Джордж Вашингтон во время своей инаугурации в качестве первого президента Соединенных Штатов в 1789 году / Википедия

Клятва президента США Американский закон не требует от нового президента непременно присягать на какой-либо определенной книге, свитке или вообще каком-нибудь священном или религиозном тексте. Например, в 1825 году Джон Квинси Адамс клялся на книге законов США. Однако большинство вступающих в должность президентов Соединенных Штатов держат руку именно на Библии. Авраам Линкольн пользовался изданием Священного писания, выпущенным издательством Оксфордского университета в 1853 году. Эту книгу Честному Эйбу подарили женщины из Гражданского волонтерского госпиталя Филадельфии. Дуайт Эйзенхауэр выбрал Библию из Военной академии Вест-Пойнт, в которой учился. Джон Кеннеди, вступая в должность в 1961 году, предпочел семейную Библию. А вот Барак Обама в 2013-м, во время второй инаугурации, воспользовался Библией Линкольна.

Фото: Барак Обама положил руку на Библию Линкольна, которую держит Мишель Обама, Вашингтон, 20 января 2009 года. Эта инаугурация до сих пор самая дорогая в истории США: расходы превысили 160 миллионов долларов. Dirck Halstead / Global Look Press

Инаугурация Дональда Трампа 2017 года Накануне своей первой инаугурации в 2017 году Дональд Трамп устроил званый ужин для своих ставленников, а на следующий день возложил венок на Могилу Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Утром в день торжества, 20 января, Трамп и его премьер-министр с супругами посетили церковную службу в епископальной церкви Святого Иоанна. Затем, по традиции, они отправились в Белый дом на чаепитие с уходящим президентом Бараком Обамой. После этого все поехали в Капитолий на инаугурацию.

Фото: Дональд Трамп приносит президентскую присягу на двух Библиях, Вашингтон, 20 декабря 2017 года. Richard Ellis / Global Look Press

Трамп, по примеру своего предшественника, тоже взял на церемонию Библию Линкольна. Однако к ней он добавил вторую, семейную книгу Священного Писания, которую ему, еще ребенку, подарила мать. Как минимум шесть представителей духовенства — христиане различного толка и один раввин — дали свое благословение на эту инаугурацию. Кстати, в своей речи, которая последовала после президентской присяги, Трамп фактически процитировал главного антагониста фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Бэйна.

В церемонии участвовали экс-президенты Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама с супругами, а также главный оппонент Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон. Позже, на балу, Дональд и Меланья Трамп исполнили первый танец под песню "My Way".

Как пройдет инаугурация президента США — 2025 Подробности торжества 20 января 2025 года пока не раскрыли. Известно лишь, что после инаугурации новый президент отправится на обед с лидерами сената, палаты представителей и приглашенными гостями. После Трамп проведет небольшой военный смотр у восточных ступеней Капитолия и в сопровождении военного эскорта проедет на президентском автомобиле по Пенсильвания-авеню к трибуне перед Белым домом. Оттуда американский лидер и его команда будут смотреть парад.

Интересно Нынешнюю инаугурацию Трампа активно поддержали пожертвованиями (в том числе и те, кто пытался выбросить его из предвыборной гонки). Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и глава запрещенной в России компании Meta Марк Цукерберг от себя лично передали по миллиону долларов. Их примеру последовали Uber Technologies, Ford Motor Company и General Motors. А вот генеральный директор Amazon Джефф Безос предложил расплатиться «натурой»: транслировать церемонию на Amazon Prime. Дескать, как раз миллион и выйдет. Нынешнюю инаугурацию Трампа активно поддержали пожертвованиями (в том числе и те, кто пытался выбросить его из предвыборной гонки). Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и глава запрещенной в России компании Meta Марк Цукерберг от себя лично передали по миллиону долларов. Их примеру последовали Uber Technologies, Ford Motor Company и General Motors. А вот генеральный директор Amazon Джефф Безос предложил расплатиться «натурой»: транслировать церемонию на Amazon Prime. Дескать, как раз миллион и выйдет.

Кого пригласили на инаугурацию Трампа — 2025 Из иностранных политиков приглашения на инаугурацию уже получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его коллега из Италии Джорджия Мелони, глава Сальвадора Найиб Букеле и президент Аргентины Хавьер Милей. Также в Вашингтон позвали председателя КНР Си Цзиньпина, однако он, скорее всего, не приедет.

Фото: Трамп и Джорджа Мелони. Chigi Palace Press Office/ Filip / Global Look Press

Владимира Зеленского Трамп звать в гости не стал. Правда, он уточнил, что украинского лидера не выгонят с мероприятия, если он решится появиться самочинно. Не получила приглашения и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Прессе стало известно, что в последнее время она активно (и пока безуспешно) добивалась личной встречи с новым президентом Соединенных Штатов.