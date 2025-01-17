Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил перенос церемонии инаугурации в ротонду Капитолия из-за холодов. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Я распорядился, чтобы инаугурационная речь и другие речи были произнесены в ротонду Капитолия США, как было при Рональде Рейгане в 1985 также из-за очень холодной погоды», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что многочисленных высокопоставленных лиц и гостей пригласят в Капитолий. В понедельник, 20 января, в Вашингтоне ожидается от -2 до -6 градусов.

По словам Трампа, инаугурационный парад пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне. Там также будут транслировать церемонию его вступления в должность главы государства. Он станет 47-м президентов США, вернувшись в Белый дом после четырехлетнего правления демократов.

Трамп также добавил, что после ее завершения он приедет в комплекс.

Ранее замглавы МИД РФ Юрий Ушаков сообщил, что церемония инаугурации Трампа пройдет без участия российских представителей. Никто из его команды не выходил на связь с временным поверенным в делах России.