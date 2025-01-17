Инаугурация Трампа пройдет без представителей России

Замглавы МИД Ушаков: Россию на инаугурации Трампа никто не представит

Церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа пройдет без участия представителей России. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что раньше на процедуре вступления в должность нового американского президента присутствовал посол России. Но после ухода с этого поста Анатолия Антонова дипмиссия осталась без руководителя.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию. Обычно посол представляет», — заявил Ушаков.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что команда Трампа могла направить приглашение временному поверенному в делах России, но на контакт представители нового президент США не выходили.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января. Церемония станет самой дорогой за всю историю США. Общая сумма собранных пожертвований составила 107 миллионов долларов.

Обычно инаугурация проходит по установленным традициям, но велика вероятность, что новый американский лидер их нарушит.