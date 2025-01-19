«Что за чудак?» В США высмеяли ложь Зеленского о приглашении на инаугурацию Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский трижды просил о приглашении на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но каждый раз получал отказ. Об этом заявил сын американского лидера Бэррон Трамп, сообщило издание Ura.ru .

«Самое смешное, что он трижды неофициально просил о приглашении, и каждый раз получал отказ. Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?» — написал он в соцсети.

До этого появились сообщения, что тысячи американцев, протестующих против политики Трампа, собрались в центре Вашингтона с плакатами с надписями «Остановите Трампа» и «Планета выше Пентагона».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Трампа «символом надежды» на прекращение либеральной диктатуры, сообщила Gazeta.Spb.