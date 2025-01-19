«Что за чудак?» В США высмеяли ложь Зеленского о приглашении на инаугурацию Трампа
Трамп-младший: Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента США
Президент Украины Владимир Зеленский трижды просил о приглашении на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но каждый раз получал отказ. Об этом заявил сын американского лидера Бэррон Трамп, сообщило издание Ura.ru.
«Самое смешное, что он трижды неофициально просил о приглашении, и каждый раз получал отказ. Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?» — написал он в соцсети.
До этого появились сообщения, что тысячи американцев, протестующих против политики Трампа, собрались в центре Вашингтона с плакатами с надписями «Остановите Трампа» и «Планета выше Пентагона».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Трампа «символом надежды» на прекращение либеральной диктатуры, сообщила Gazeta.Spb.