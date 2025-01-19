«Трубу прорвало?» Захарова оценила отказ Зеленского ехать на инаугурацию Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заврался, говоря о поездке на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале.

Она отметила, что Зеленский не поедет на инаугурацию американского политика якобы из-за «домашних дел».

«Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела. Трубу прорвало?» — иронично спросила дипломат.

По словам Захаровой, подобная версия украинского лидера совершенно не вяжется с его последними действиями. За 2024 год Зеленский объездил более 35 стран. Только за две недели текущего года он побывал с «попрошайными визитами» в Германии, Италии и Польше. При этом домашние дела украинскому лидеру не мешали.

Представитель МИД напомнила, что Зеленский трижды просился на инаугурацию Трампа, но ему ответили отказом. Правда, об этом он забыл сказать, видимо, заврался, резюмировала Захарова.

Сын американского лидера Бэррон Трамп ранее рассказал о попытках президента Украины напроситься на церемонию инаугурации избранного президента США.