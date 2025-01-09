Разворот к доктрине Монро. Зачем Трамп вспомнил истоки биполярного мира

Трамп без обиняков заявил, что хочет прибрать к рукам Гренландию, Канаду и Панамский пролив — и это только начало. Новый курс уже получил название «доктрина Донро» — по аналогии со знаменитой доктриной Монро. Что это такое, разбирался 360.ru.

«Доктрина Донро»: зачем Трампу Гренландия и Канада Избранный президент США Дональд Трамп пугает американцев и жителей Старого Света своими прожектами. Он пообещал после инаугурации выкупить у датчан Гренландию, предложил Канаде стать 51-м американским штатом и вернуть Соединенным Штатам власть над Панамским каналом.

Королевский дом Дании срочно внес изменения в герб, который оставался нетронутым более 500 лет, и выделил на нем два отдельных больших поля для Гренландии и Фарерских островов. В Панаме заявили, что принадлежность канала не подлежит обсуждению, а канадские власти обвинили Трампа в «проявлении империализма». Планы американца уже нарекли «доктриной Донро» — это переиначенное название известной доктрины Монро, суть которой сводилась к лозунгу «Америка для американцев», что очень близко к девизу Трампа Make America Great Again — «Сделаем Америку великой снова».

Кто такой Джеймс Монро Доктрина Монро получила свое название по фамилии пятого американского президента, который пробыл у власти с 1817 по 1825 год, — Джеймса Монро. Наряду с Джорджем Вашингтоном, Джоном Адамсом, Томасом Джефферсоном и Джеймсом Мэдисоном он вошел в пятерку «отцов-основателей» американской государственности. Монро был ветераном войны за независимость (в Континентальной армии) и именно его усилиями удалось купить у французов Луизиану, вдвое увеличив тогдашнюю площадь территории США. Он также подписал «Миссурийский компромисс» и вместе со своим государственным секретарем Джоном Куинси Адамсом получил от Испании Флориду. Хотя сам Монро был рабовладельцем (довольно бестолковым, кстати), он поддерживал колонизацию Африки освобожденными рабами. Именно потому в Либерии назвали столицу в его честь — Монровия. И это вторая (помимо Вашингтона) и последняя пока столица в мире, названная в честь американского президента.

Фото: Пятый президент США Джеймс Монро / Википедия

Знаток России Джон Куинси Адамс Госсекретарь Джон Куинси Адамс был старшим сыном второго президента США Джона Адамса. Тот дал первенцу блестящее образование: он успел поработать адвокатом, послом в Гааге и Берлине, избраться в конгресс и собирался знать должность преподавателя риторики и ораторского искусства в Гарварде. Вместо этого в 1809 году получил от четвертого президента Джеймса Мэдисона назначение послом в Российскую империю. Адамсу вручили «Основные принципы договора между США и Императором Всероссийским». Первым и главным пунктом там было «провозглашение вечного мира, дружбы и доброго взаимопонимания» между двумя державами.

Фото: Посол, госсекретарь, а впоследствии — шестой президент США Джон Куинси Адамс / Википедия

Новому послу Россия была не в новинку: он побывал там в 1781 году и более года провел в Санкт-Петербурге. Адамс быстро сошелся с придворной знатью — Нарышкиными, канцлером Николаем Румянцевым, княгиней Анной Белосельской-Белозерской и другими влиятельными персонами. Но главное — американец подружился с самим императором Александром I, хотя разница в возрасте у них была 10 лет в пользу Адамса. Они часто гуляли по набережной Невы, обсуждая политику, литературу и философию. Кстати, в Санкт-Петербурге посол США приобрел ряд научных трудов, которые позже передал в библиотеки своей родины.

Фото: Император Всероссийский, великий князь Финляндский, царь Польский Александр I / Википедия

Позже, с 1825 по 1829 год, Адамс занимал должность шестым по счету лидером США. Именно при нем некогда единая Демократическо-республиканская партия раскололась на республиканцев — сторонников президента и его противников, демократов. Переизбраться на второй срок политик, как и его отец, не сумел.

Интересно Жена Адамса была британкой, дочерью зажиточного торговца табаком из Лондона. Так американский политик стал первым президентом США, женатым на иностранке. Второй и пока последний в этом списке — Дональд Трамп. Жена Адамса была британкой, дочерью зажиточного торговца табаком из Лондона. Так американский политик стал первым президентом США, женатым на иностранке. Второй и пока последний в этом списке — Дональд Трамп.

Как появилась доктрина Монро В конце 1822 года державы Священного союза — Россия, Пруссия и Австрия — и согласная с ними Франция заявили, что неплохо было бы восстановить испанское господство над колониями Латинской Америки. Великобритания была решительно против: она обоснованно опасалась усиления конкуренции на латиноамериканских рынках. Американское правительство понимало, что Соединенные Штаты могут стать «шлюпкой, плетущейся в кильватере британского крейсера». Тут-то госсекретарю Адамсу и пришла в голову мысль предложить президенту Монро провозгласить Американский континент зоной, закрытой для вмешательства европейцев.

Интересно Памятуя, что Адамсу удалось установить тесные контакты между Россией и США, многие считали, что доктрина Монро была на руку вовсе не британцам, а их главным геополитическим соперникам — русским. Александр I был крайне заинтересован в том, чтобы европейские державы не перетянули на свою сторону территории в Северной Америке. Памятуя, что Адамсу удалось установить тесные контакты между Россией и США, многие считали, что доктрина Монро была на руку вовсе не британцам, а их главным геополитическим соперникам — русским. Александр I был крайне заинтересован в том, чтобы европейские державы не перетянули на свою сторону территории в Северной Америке.

Так, 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента к конгрессу Соединенных Штатов Монро заявил: «Американские континенты, добившиеся свободы и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как объект будущей колонизации со стороны любых европейских держав».

Фото: Политическая карикатура: Дядя Сэм стоит с винтовкой между европейцами и латиноамериканцами, 1896 год / Википедия

США со своей стороны обещали, что «в существующие колонии или зависимости какой-либо европейской державы мы не вмешивались и не будем вмешиваться». Там еще был пассаж про «мы никогда не принимали участия в войнах европейских держав, касающихся их самих, и это соответствует нашей политике». Да, сегодня звучит очень смешно. Но тогда это давало надежду на более справедливое мироустройство: не трогайте наше, не тронем вас. Хотя, по сути, речь шла о разделе мира на две сферы влияния. И это притом что на тот момент у американцев даже своего военно-морского флота не было.

Фото: Политическая карикатура: президент США Гровер Кливленд крутит хвост британскому льву, 1895 год / Википедия

Что дала доктрина Монро Блеф удался: мир проглотил доктрину Монро — «Америка для американцев». Все страны опасались, что в противном случае конфликт приведет к усилению… нет, не США, а конкурентов на экономическом и любом другом фронте. Позже, в 40-х годах XIX века, доктрина послужила отличным прикрытием для присоединения (в рамках войны) к США более половины территории Мексики. Теперь это всем известные штаты Техас, Калифорния, Аризона, Невада, Юта, Нью-Мексико, Колорадо и часть Вайоминга.

Фото: Американо-мексиканская война — победа американцев при Буэна-Виста: майор Диксон на поле боя 22 февраля 1846 года / Global Look Press

Мнения латиноамериканцев, большинство из которых были не рады нововведению, вообще никто не спрашивал. В свое время чилиец Диего Порталес заметил, что «для американцев Севера единственные американцы — это они сами». С девизом «Америка для американцев» США устроили интервенции в Гватемале, Кубе, Доминиканской Республике и Чили. Считается, что за прошлое столетие более 80 переворотов в Латинской Америке прошли под звездно-полосатым флагом. А дальше был Вьетнам, позже — Афганистан и Ирак, теперь вот Украина. Везде есть «серьезные поводы», «помощь» и «отстаивание принципов демократии», хотя по сути все это — лишь неоколониальная политика. Просто теперь ей на помощь пришли новые, куда более мощные инструменты: интернет, работа с молодежью, финансирование оппозиции.

Фото: Аверс и реверс 50 центов в честь столетия Доктрины Монро / Википедия

Монета в честь Доктрины Монро Доктрина Монро нашла свое отражение в нумизматике: в 1923 году в США выпустили чуть больше 274 тысяч 50-центовиков с профилями Адамса и Монро. Официально монетка появилась в честь столетия документа, но на деле все было связано с целой вереницей голливудских скандалов. Звезды американского немого кино Мейбл Норманд и Роско Толстяк Арбакл оказались замешаны в делах об убийствах. А герой-любовник актер Уоллес Рид некстати погиб от передозировки наркотиков. Плюс в кино мелькнули пара откровенных сексуальных сцен (по версии того времени).

Фото: Американская комедийная актриса немого кино, сценарист, продюсер и режиссер Мейбл Норманд. Именно она впервые придумала бросить в лицо кремовый торт / Википедия 1/3 Фото: Американский актер немого кино, комик, режиссер и сценарист Роско Арбакл / Википедия 2/3 Фото: Американский актер немого кино, режиссер, сценарист Уоллес Рид / Википедия 3/3

Неравнодушные общественники начали требовать бойкотировать голливудские фильмы. Чтобы спасти положение и отмыться, кинодельцы приняли новый кодекс цензуры, а по всей стране прокатили рекламные ярмарки. На них продавали новые полудолларовые монеты по цене вдвое больше номинала. Сейчас такие стоят десятки тысяч баксов.