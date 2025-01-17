Мелания Трамп припомнила старые обиды после отказа Мишель Обамы приехать на инаугурацию

Будущая первая леди США Мелания Трамп припомнила жене бывшего президента Барака Обамы Мишель, что в 2017 году она мешала семье республиканца обосноваться в Белом доме. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Обама отказалась от приглашения на инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Это возмутило жену избранного президента. Она вспомнила, как в первый срок его правления семья бывшего президента не поделилась некой информацией для переезда в резиденцию.
«На этот раз у меня есть все. В этот раз будет совсем другой переход. <…> Уже упаковала и выбрала мебель, которую нужно будет завезти», — сказала Трамп.
По информации журналистов, отношения семей испортились давно. Особенно сильно враждуют жены политиков.