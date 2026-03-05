Сегодня 13:49 Из Америки с особым цинизмом: зачем США показали удары по Ирану в стиле Call of Duty 0 0 0 Фото: Sgt. Alexis Flores/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Американская армия понесла потери даже при атаках на Иран с территории соседних государств. Так, в небе над Кувейтом они лишились как минимум четырех истребителей F-15. При этом власти США действуют с вопиющим цинизмом, нанося удары по гражданским объектам, которые совершенно недопустимо подвергать обстрелу. Так, в результате бомбардировки иранской школы для девочек «Шаджаре Тайебе» жертвами стали свыше 170 учениц.

Особый цинизм США как будто гордятся своими «успехами». Демонстрируют жестокие бомбардировки как непоколебимую силу, пока на фоне погибают мирные иранцы. Пресс-служба Белого дома выложила ролик, в котором сравнила удары американских военных по Ирану с игровым процессом Call of Duty. Кадры опубликовали на официальном профиле в соцсети Х. Видео начинается с фрагмента из игры, где герой вводит координаты цели в планшет. На следующих кадрах показали уже реальные бомбардировки объектов на иранской территории. Однако жизнь от игры отличается тем, что в ней люди умирают по-настоящему. По данным агентства Tasnim, из-за ударов Америки и Израиля по Ирану погибли как минимум 1045 человек. И это только те, кого нашли. Ударам подверглись 174 провинции страны. США поражают цели с особой жестокостью, не жалея даже детей. В первый же день обострения авиаудар пришелся по иранской школе для девочек «Шаджаре Тайебе». Как сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, жертвами этой атаки стали свыше 170 учениц.

Фото: U.S Navy/U.S. Navy / www.globallookpress.com

Иранская система ПВО выше ожидаемой При этом собственные потери американские власти раскрывать не спешат. Журналисты выяснили, что США лишились не менее четырех истребителей F-15 над Кувейтом. Прозападные издания и лояльные Вашингтону СМИ объясняют это ошибкой кувейтских сил ПВО. Однако профессор Тегеранского университета Сейед Мохаммад Маранди выразил другое мнение — таким образом американские власти просто пытаются скрыть истинные возможности иранской противовоздушной обороны, которая способна поражать машины Штатов даже в соседних странах. Как отмечает эксперт, у Тегерана есть современная система ПВО, включающая передовые российские комплексы С-300 и С-400. «Если Иран пойдет ва-банк не только в отношении Израиля, но и в отношении стран Персидского залива, то всем активам придет конец. Так что я бы советовал американцам быть осторожнее в ближайшие дни и недели», — сказал он в подкасте Dialogue Works.

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v / www.globallookpress.com

Огонь по своим — глупое заявление Эксперт отметил, что иранские беспилотники сбили как минимум три вражеских истребителя. У них действует интегрированная система ПВО, скорее всего, российского и, возможно, китайского производства. «Американцы, конечно, говорят, что это был огонь по своим, но это очень глупое заявление. На их месте мне было бы стыдно такое говорить. Ведь, получается, их система ПВО настолько ужасна, что уничтожает своих», — предупредил Маранди. Работа американской боевой авиации в воздушном пространстве Кувейта автоматически превращает их в объекты для ответного огня со стороны Ирана.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Блокировка Ормузского пролива По мнению профессора, расплата не закончится только ракетным ударом. Колоссальный ущерб монархиям Персидского залива нанесут блокировкой Ормузского пролива, через который экспортируется основная масса их нефти. Еще 4 марта иранское агентство Fars сообщило, что пролив полностью перешел под контроль ВМС Исламской Республики. «Американцы и израильтяне не вторгаются в воздушное пространство Ирана. Сам факт, что эти самолеты были сбиты в Кувейте, показывает, насколько эти страны вовлечены в происходящее», — заявил Маранди. По его словам, Кувейт, Саудовская Аравия и прочие — союзники США. И все они в той или иной мере участвуют в операции против Ирана. Поэтому не стоит удивляться, что Ормузский пролив вдруг закрыли. В ответ на агрессию со стороны США и Израиля Иран ударил по американским военным объектам на Ближнем Востоке. География ответных действий оказалась обширной — под удар попала даже британская база, расположенная на Кипре. Специалисты считают, что последствия иранских атак могут стать крайне серьезными, вплоть до полной потери Вашингтоном своего влияния и военного присутствия в этом регионе.

Фото: Petty Officer 3rd Class Zachary/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Цена обороны выше нападения Кроме того, большой угрозой для американцев стало использование Ираном недорогих беспилотников. Это ставит американцев и их партнеров в проигрышное экономическое положение, когда цена обороны многократно превосходит стоимость нападения. По оценке The New York Times, в лучшем случае соотношение затрат на один перехват составляет десять к одному, а в худшем достигает 60 или 70 к одному в пользу Тегерана. Американские комплексы Patriot перехватывают цели ракетами стоимостью около трех миллионов долларов каждая, а себестоимость одного иранского беспилотника не больше 20–50 тысяч долларов. Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне отмечает, что США расходуют огромное количество боеприпасов при ударах по Ирану. При этом государства Персидского залива рассчитывают на получение от Вашингтона зенитных ракет, но США, испытывая их нехватку, не торопятся с отправкой.