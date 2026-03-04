Захарова перевела молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране

Захарова: молчание СМИ о гибели школьниц в Иране не поддается описанию

Тот факт, что мировые СМИ игнорируют гибель иранских школьниц — не поддается описанию. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Горе поддается описанию. Его просто не описывают. Не поддается описанию во всех смыслах слова неописание этого горя. Это чудовищно», — сказала она.

Израиль и США начали бомбардировки иранских объектов 28 февраля. Это привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям. Иран отвечает ударами по израильской территории и американским военным базам в ближневосточном регионе.

В первый день эскалации под удар попала иранская школа для девочек «Шаджаре Тайебе». По словам главы иранского МИД Аббас Аракчи, в результате погибли более 170 школьниц.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по «секретному ядерному центру» в Тегеране. О его местоположении доложила израильская разведка.