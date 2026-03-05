США подготовились к войне с Ираном как минимум на 100 дней

Центральное командование Вооруженных сил США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, запросило у Пентагона военных разведчиков в свою штаб-квартиру в Тампе, штат Флорида. Это необходимо для поддержки операций против Ирана на срок не менее 100 дней, вероятно, до сентября, сообщило издание Politico .

Несмотря на то, что США и Израиль уже ликвидировали верховного лидера Ирана и других высокопоставленных чиновников и военных, американские и израильские официальные лица пока не сформулировали четкую конечную цель операции, пояснили источники издания.

По их оценке, быстрое наращивание численности и ресурсов показывает, что команда Трампа не предвидела последствия начатой войны.

Ранее Белый дом проиллюстрировал удары по Ирану кадрами из Call of Duty. Видео начинается с того, как персонаж игры вводит координаты для ударов в планшет. Затем следуют реальные кадры бомбардировок иранских объектов, но начало ролика создано с помощью компьютерной графики.