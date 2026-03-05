Белый дом использовал кадры из игры Call of Duty в видео об ударах по Ирану

Белый дом проиллюстрировал удары по Ирану кадрами из компьютерной игры Call of Duty. Видеоотчет опубликовала пресс-служба администрации президента США в соцсети X .

Видеоролик начинается с фрагмента, на котором персонаж игры вбивает координаты для ударов в планшет. Далее в подборке демонстрируются уже настоящие кадры бомбардировок иранских целей, однако начало видео оказалось смонтированным из цифровой графики.

Ранее журналистка Нэнси Юссеф заявила, что военная кампания США против Ирана обходится американским налогоплательщикам в астрономическую сумму. Согласно ее источникам, в день Пентагон тратит на боевые действия миллиард долларов.