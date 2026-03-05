Политолог Кошкин объяснил, почему США рассматривают Иран лишь как промежуточную цель

Вооруженный конфликт США с Ираном может стать первым шагом к масштабному столкновению с Китаем, утверждают отдельные аналитики. Нефтяные ограничения, вызванные действиями Вашингтона, якобы направлены именно против Пекина, являющегося крупнейшим потребителем иранских энергоресурсов. Политолог Андрей Кошкин объяснил, почему США рассматривают Иран лишь как промежуточную цель перед лицом главного противника — Китая, написал ОТР .

Он сказал: «Фактически острие удара нацелено на Поднебесную, поскольку она приобретает значительную долю иранской нефти. Любые нарушения поставок энергии становятся серьезным ударом по китайской экономике».

По мнению заведующего кафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, война в регионе служит инструментом давления на Китай, ведь примерно четверть китайских энергоносителей поступает через Ормузский пролив. Аналитики отмечают, что сценарий дестабилизации региона открывает возможности для дальнейшего ослабления экономики Китая.

При этом временной горизонт конфликта остается неопределенным, однако политическая стратегия США уже зафиксирована в официальных документах. Как подчеркнул Кошкин, «Китай обозначается как долгосрочная угроза, требующая значительных усилий и подготовки».