Ядерные тайны Димоны: Иран нашел способ стереть Израиль с карты Ближнего Востока

Военные источники агентства ISNA предупреждают об ужасающем сценарии, который ждет Израиль при попытке свергнуть режим в Исламской Республике. Речь идет об ударе по атомному реактору в городе Димоне. Если это произойдет — стране грозит самая настоящая катастрофа.

Реактор под угрозой В Корпусе стражей исламской революции заявлений о планах бить по Димоне пока не делали. Однако собеседники ISNA подчеркивают, что это может произойти, если США и Израиль продолжат пытаться сменить власть в Иране. «Тегеран нанесет удар по атомному реактору в городе Димоне», — говорят источники агентства.

Фото: Frank Molter/dpa / www.globallookpress.com

У Израиля есть ядерное оружие? Израиль никогда не подтверждал, но и не опровергал, что у него есть оружие массового поражения, хотя страну относят к одной из девяти ядерных держав. Знаменитая Голда Меир говорила об израильском ЯО так: «Во-первых, у нас нет ядерного оружия. А во-вторых, если понадобится, мы его применим». Подтвержденных данных о том, чтобы Израиль проводил испытания такого оружия, на сегодняшний день нет, при этом Стокгольмский институт исследования проблем мира полагает, что Израиль может располагать 80 ядерными боеголовками. Где находится Димона

Ядерный исследовательский центр, ударом по котором угрожает Тегеран, расположен в пустыне Негев, близ города Димона. Его открыли еще в 1964 году. В состав центра входит тяжеловодный реактор (IRR-2) на природном уране. На этом объекте, как полагают, Израиль может получать оружейный плутоний. Кроме того, реактор используют и в других целях — для получения радиоактивных изотопов для медицинских и технических целей.

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

За годы своей работы реактор произвел огромное количество плутония, использованного Израилем для создания сотен ядерных снарядов, отметил в беседе с РИА «Новости»специалист в области ядерной энергетики, бывший старший инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юсри Абу Шади.

Интересно Димона уже попадала под удары Тегерана в 2025 году. Тогда военные Исламской Республики атаковали город ракетными залпами и предупредили, что это может повториться. США после этого нанесли удары сразу по трем центрам ядерной программы страны — Фордо, Натанзу и Исфахану.

По его оценке, сейчас Израиль, скорее всего, не полагается на реактор в производстве ядерных боеприпасов. «Но у страны есть обогащение урана и высокоразвитые технологии, включая лазерное обогащение и другие методы», — предупреждал он еще в 2025 году. Вместе с тем, если Иран ударит по Димоне, последствия могут быть крайне тяжелыми. И в числе пострадавших окажется не только сам Израиль, но Египет и Иордания.

Сейчас реактор в Димоне не имеет большого стратегического значения, его работа фактически завершена. Однако если по нему будет нанесен удар, то больше всего пострадают Иордания и Египет, помимо самого Израиля. Юсри Абу Шади

Рядом с реактором, продолжил эксперт, расположено здание, где происходит извлечение плутония и хранение делящихся материалов или продуктов деления с высоким уровнем радиации. «Если такие материалы или продукты деления будут повреждены и попадут в окружающую среду, это вызовет масштабное загрязнение. Особенно это коснется Иордании, находящейся в 20 километрах от Димоны, и Египта — примерно в 70 километрах, а также других стран региона», — заключил он.